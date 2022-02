Slimane papa : collée à lui, sa fille le prend pour un lit, une vidéo trop craquante

C'est aussi sur Instagram que Slimane avait annoncé le 28 janvier dernier, à la surprise générale, la naissance de sa fille. "Plus besoin de chercher plus besoin je t'ai trouvée, Ce n'est rien tout le mal qu'on m'a fait je t'ai trouvée, Je pensais tout savoir de l'amour mais ce n'est pas vrai, Si je les aimais fort, Toi c'est beaucoup plus fort. Regardes comme on est beau, Sur le même bateau, Oh non il n'y a pas plus beau, L'amour c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime, Ton petit coeur à la traine, Et si tu as de la peine, Tu trouveras dans mes bras, Des milliers de je t'aime", écrivait l'artiste en légende d'une photo de lui embrassant son enfant né prématuré.

Slimane conserve en revanche le prénom du bébé secret, ainsi que l'identité de la mère biologique. Il a fait une rare confidence sur sa vie amoureuse lors de la Saint-Valentin, en confiant : "Je suis en train de rigoler tout seul car l'année dernière à la même période j'étais en train de chialer comme un bébé parce que mon ex faisait la Saint Valentin avec quelqu'un d'autre... Un an plus tard je vis ma best life comme quoi... Bon ça m'a au moins permis de faire de bonnes chansons pour l'album. Thank you NEXT" !