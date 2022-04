Slimane papa gaga : sa petite fille est déjà très stylée, il dévoile d'adorables photos

Après les instants baignades, voilà que Slimane a encore rendu hommage à sa petite fille en partageant deux adorables photos de sa princesse. Le chanteur, qui ne manque pas de style, tient à soigner le look de son enfant. C'est ce qu'on remarque sur les clichés. Pour cela, il peut notamment compter sur ses amis qui lui offrent des cadeaux.

Après s'être affiché à Marrakech dans une piscine pou lors d'une séance de baignade avec son enfant, le chanteur a partagé deux photos de son petit ange. Sur la première on découvre la petite fille (née prématurément) entourée de ses jouets pour faire une douce sieste. Elle porte un jolie bandeau de tête et est en pyjama au milieu des peluches Minnie et Simba. Sur la story, l'ami de Vitaa avait ajouté le commentaire "au dodo".

Celui qui va bientôt intégrer la version belge de The Voice ne s'est pas arrêté là puisqu'il a partagé une autre photo. Cette fois, on a pu découvrir le bout de chou dans une petite robe offerte par l'une de ses amis, la chanteuse Helene in Paris. Vous aviez certainement entendu parler de cette dernière à l'occasion des candidatures pour représenter la France cette année à l'Eurovision. La chanteuse de 66 ans et son titre Paris mon amour n'avaient finalement pas été sélectionnés au profit du groupe breton Alvan et Ahez. Elle a offert une magnifique petite robe verte à la fille de Slimane, qui ne manque décidément pas d'amis généreux. "Look du jour. Merci Helene in Paris", pouvait-on lire en légende de la photo (voir diaporama).

Complètement fou de sa fille, l'interprète de Bref, j'ai besoin d'une pause avait confié lever le pied pour être plus souvent avec elle. "Ça a tout changé ! C'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. C'est énormément de bouleversements, mais je suis le plus heureux des hommes. Je suis complètement gaga de ma fille. Je travaille un peu moins en ce moment, mais ce n'est pas grave, je profite un maximum de mon enfant", affirmait-il à Ciné Télé Revue.