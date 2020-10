Slimane la boule à zéro : "Il nous a fait une Britney !"

Mais qu'est-il donc passé dans la tête de Slimane ? Le 3 octobre 2020, le chanteur de 30 ans a décidé de changer totalement de look et s'est filmé avec une tondeuse en train de se faire une boule à zéro. En direct, les fans ont pu découvrir les différentes touffes de cheveux de Slimane tomber inexorablement sur le sol, dévoilant peu à peu le crâne imberbe de l'artiste. En légende, il écrit : "Insupportable". Alors, remake de Britney Spears dans ses heures sombres ? Pas du tout, l'interprète des titres Je te le donne et Avant toi semble simplement apprécier le style et le punch de cette nouvelle coiffure.

Il nous a fait une Britney !

Un changement capillaire qui n'est pas au goût de tout le monde, notamment de sa complice Vitaa qui regrette les petites bouclettes du chanteur. Visiblement déçue, elle a rapidement commenté cette vidéo en écrivant : "Euh tu m'as pas consultée". D'autres personnalités ont également réagi, dont Clara Luciani qui s'est moquée avec humour de la nouvelle coupe de Slimane. "Il nous a fait une Britney !" écrit-elle sur Instagram. Totalement fan de cette coiffure, Hapsatou Sy a par contre rapidement qualifié l'artiste de "Beau gosse".

Toujours à fond derrière l'artiste de 30 ans, les fans ont vite félicité Slimane pour son courage et son audace à réaliser cette coiffure. "Bon tu es peut-être insupportable mais tu es beau donc ça va ?", "Tu restes beau gosse", "Ça te va très bien", ont par exemple commenté certains followers de l'artiste. Alors, Slimane chauve on valide ou non ?