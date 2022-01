Snoop Dogg veut se lancer dans un nouveau business pour le moins surprenant !

Le rappeur Snoop Dogg pourrait bientôt faire de l'ombre au fils de Charles Aznavour. En effet, le rappeur de 50 ans envisage de lancer sa propre chaîne de Hot-dogs appelée - bien évidemment - Snoops doggs.

Celui qu'on surnomme Snoop Doggy Dogg, et qui a perdu sa mère en octobre dernier, a demandé à ses avocats de déposer un brevet pour l'enregistrement d'une marque au nom de "Snoop doggs". L'intéressé a affirmé vouloir commercialiser des hot-dogs, des variétés de saucisses et autres produits de ce genre sous ces termes.

Selon Billboard, Les avocats du producteur ont fait une demande d'intention d'application, ce qui signifie que le rappeur et père de Cory, n'a pas encore créé la société mais à la ferme intention de le faire et souhaite déjà déposer sa marque pour sécuriser ses droits.

Il s'agit de la dernière d'une longue liste d'idées d'entreprises lancées par l'interprète de Drop it like it's hot ces dernières années. En 2015 Le californien, lui-même réputé pour être un grand amateur de cannabis a lancé son propre projet de majijuana appelé Leafs by Snoop. La star, qui ne se gène pas pour faire fructifier sa notoriété dans tous les domaines, a ensuite sorti son propre livre de cuisine intitulé "From crook to cook" (du banditisme à la cuisine) et s'est également illustré dans les alcools en sortant son propre vin rouge et son fameux "Indoggo gin".

En fin de compte, la décision pour Snoop Dogg de se lancer dans le hot-dog remonte peut être à son passage en 2016 au Jimmy Kimmel Live! où la star du rap avait appris comment étaient fabriqués les fameux sandwichs. Dégoûté à l'époque, le rappeur avait déclaré dans le style qu'on lui connaît : "C'est un hot dog ? Parce que je ne mangerai jamais un pu**** de hot-dog ! Si c'est comme ça qu'ils font les hot dog, je n'en veux pas ! Je vais bien."

La légende du rap, qui a manifestement changé d'avis depuis, a sorti son 18eme album solo From tha Streets 2 tha Suites en avril 2021.