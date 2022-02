Sonia (Mariés au premier regard) en couple : le visage de son beau compagnon dévoilé

La Saint-Valentin est l'occasion pour certaines personnalités d'annoncer de grandes nouvelles. Capucine Anav par exemple a dévoilé qu'elle s'était fiancée à son chéri Victor. L'une des candidates de Mariés au premier regard (M6) a aussi profité de cette journée spéciale pour partager son bonheur.

Sonia est une femme heureuse. La belle brune que le public a pu découvrir dans Mariés au premier regard 2019 a passé une Saint-Valentin de rêve à en croire ses stories. Alors qu'elle n'avait jamais révélé qu'elle était en couple, elle a posté une photo sur laquelle elle apparaît avec un charmant brun. Les amoureux posent tout sourire, en fixant l'objectif, en pleine rue. "Je m'apprête à aller chez monsieur qui me concocte une petite soirée et un repas surprise. A notre première Saint-Valentin", peut-on lire en légende de la tendre publication.

Les internautes ont ensuite pu découvrir que son cher et tendre, dont on ignore l'identité, lui avait prévu un verre de champagne et qu'il avait déposé quelques roses sur la table où ils allaient dîner. Et sur le lit, il avait formé un coeur avec des pétales de roses. "Croyez-vous qu'il est romantique ?", a questionné Sonia. Nul doute que l'ancienne candidate de M6 a passé une soirée de rêve.

Espérons pour Sonia qu'elle a trouvé son prince charmant car par le passé, elle n'a eu guère de chance en amour. Lors de son aventure dans Mariés au premier regard, elle avait révélé que sa dernière histoire d'amour remontait à l'époque où elle avait 23 ans. L'homme, qui avait treize ans de plus qu'elle et trois enfants, avait mené une double vie durant un an, sur deux ans de relation. Elle espérait donc trouver le grand amour grâce à l'émission de M6. Mais son union avec Maxime, avec lequel elle était compatible à 83%, n'a pas duré bien longtemps car le jeune homme n'était pas attiré par elle physiquement. Les internautes étaient donc heureux d'apprendre en juillet 2020 qu'elle avait retrouvé l'amour. Mais, une semaine plus tard, c'est sa rupture brutale avec le garçon en question qu'elle annonçait. "Du jour au lendemain, l'ignorance totale. Je dois certainement être trop chiante pour ne pas avoir droit au bonheur à deux", avait-elle notamment écrit. Elle a aussi connu une histoire d'amour l'été dernier, avec un certain Mathieu Rabau.