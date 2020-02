Sophie Davant pas si sympa ? "Il ne faut pas falsifier la réalité..."

Aux commandes de l'émission Affaire conclue (France 2) depuis 2017, Sophie Davant comptabilise chaque soir un taux d'audience défiant les plus célèbres émissions. Malheureusement, cela n'empêche pas l'animatrice de 56 ans d'être la cible de nombreuses critiques lui attribuant une personnalité froide et peu sympathique. Régulièrement interrogée sur le sujet, Sophie Davant assure être à l'opposé.

"Certaines critiques me rendent malade, notamment quand on me dépeint comme quelqu'un de malveillant", avait-elle déclaré à Télé Star en novembre 2019. Interviewée cette fois par le site 20 Minutes, la star de France 2 avoue ne pas trop traîner sur les réseaux sociaux afin de se protéger : "Je m'y suis mise, mais je n'en suis pas dingue. Je me contente d'Instagram, parce que c'est le moins pire. Je ne veux pas être esclave de tout ça."

Et quand c'est à la télévision que l'on se moque de son émission ou de son ton parfois direct avec les candidats, Sophie Davant ne se laisse pas atteindre. Concernant la parodie d'Affaire conclue, diffusée régulièrement dans Quotidien, dans la rubrique Mercredi canap', d'Étienne Carbonnier, elle confie : "Avec des montages, on peut tout faire dire. Mais en général, ça me fait beaucoup rire, quand ils enlèvent le 'n' au mot 'chiner', par exemple, c'est irrésistible", estime-t-elle. Pourtant, elle l'assure, elle a un sens de l'humour très développé : "Je me moque de moi tout le temps, je suis la première à rire de tout ça. Après, il faut juste ne pas falsifier la réalité. Dire que je parle mal aux gens, ce n'est pas vrai. J'en vois 23 par jour et je suis plus que sympathique avec eux", déclare-t-elle pour se défendre.

Agacée, la maman de Nicolas (26 ans) et Valentine (24 ans) remet en cause les montages télévisés de certaines émissions : "Quand, par malheur, il y a une petite mimique pas sympa, et que Quotidien ne montre que les mimiques pas sympas les unes derrière les autres, c'est de la désinformation", argumente-t-elle.

Hypersensible, elle trouve le réconfort dans son métier, qui la passionne depuis plus de trente ans. Elle peut également compter sur le soutien de son équipe : "Sophie est bienveillante, elle est à l'écoute et elle aime que les gens se confient à elle. C'est un atout essentiel de l'émission. Si on n'avait plus Sophie dans l'émission, Affaire conclue perdrait beaucoup", affirme Thomas Burnichon, producteur délégué du programme.