Sophie Davant : Sa fille Valentine en vacances avec son célèbre papa, projet en famille à venir

Si elle aime s'entourer d'une large équipe pour ses émissions et ses projets, Sophie Davant n'a jamais caché que sa collègue préférée... c'était sa fille ! Journaliste dans la rubrique gastronomique de S, le magazine dirigé par la présentatrice de France 2, la jeune Valentine (27 ans) mène sa carrière d'une main de maître et aime faire découvrir à ses lecteurs de nouvelles spécialités, particulièrement de pays étrangers.

Et c'est dans cette optique là que la jeune fille semble être partie en reportage pour Rome, ces derniers jours. Une ville où l'on mange particulièrement bien, c'est vrai, mais qu'elle connait surtout très bien : son père, Pierre Sled, y vit désormais. Après sa séparation en 2012 avec Sophie Davant, le journaliste a en effet retrouvé l'amour en Italie et y a épousé en 2018 sa compagne Barbara Ricevuto. Il a également travaillé pour plusieurs télévisions et radios transalpines, notamment pour évoquer les élections présidentielles françaises.

Pas étonnant donc que Pierre Sled ait profité de ce petit passage de sa fille en Italie pour passer du temps avec elle. Et le duo a sorti le grand jeu : sur une photo du compte Visit Roma sur Instagram, on peut les voir ensemble, souriants, sur une Vespa rouge, prenant la pose sur l'un des ponts les plus connus. Apparemment pour son reportage, Valentine va donc pouvoir compter sur son célèbre papa, de qui elle tient apparemment son amour pour la gastronomie : sur son profil Instagram, l'ancien présentateur de Stade 2 notamment se présente comme un passionné de cuisine. Un beau projet en famille !