Sophie Davant : Sa fille Valentine rejoint son père Pierre Sled à Rome, adorables photos du duo, la dolce vita !

Valentine, la fille de Pierre Sled et Sophie Davant, vient de partager des clichés d'elle et son père sur son compte Instagram. Des photos sur lesquelles le duo prend la pose au coeur de Rome, là où vit le journaliste depuis six ans.

Dans le quinzième numéro de S, le magazine de Sophie Davant figure un article de la fille de l'animatrice, prénommée Valentine et née de sa précédente union avec le journaliste Pierre Sled. C'est ce qu'a expliqué la jeune femme ce vendredi 24 mars 2023 sur son compte Instagram, en invitant sa communauté à se plonger "dans les coulisses" de ce papier. Un post accompagné de trois clichés d'elle et son père à Rome, ville où le journaliste est installé depuis quelques années.

Entre "balade en vespa avec vue sur le Vatican", "petit tour du mercato Triomphale", et "une session de cuisine" au domicile de son papa, elle s'est plongée "dans l'ambiance des activités qu'il propose avec Week-End à Rome", une plateforme qui met notamment à disposition des touristes des visites guidées pour leur faire découvrir la ville éternelle. "Alors on fonce au kiosque acheter le dernier numéro de #slemagazine pour connaître toutes ses bonnes adresses romaines", a-t-elle conclu dans la légende de sa publication, en prenant également le soin de mentionner le compte de son frère Nicolas, qui semble avoir accompagné le duo et l'avoir photographié. Je pensais bien le connaître Pour rappel, il y a trois jours, elle annonçait déjà à ses abonnés ce projet en commun avec son papa. "Je suis partie rejoindre mon papa Pierre Sled à Rome, où il vit depuis 6 ans, lui emboîter le pas pour noter ses bons plans et recommandations culinaires. Il nous confie ses adresses triées sur le volet, sa vie d'expatrié et les activités en tous genres qu'il propose aux visiteurs français avec sa société touristique @weekend_a_rome", leur avait-elle dévoilé. Le journaliste habite en Italie avec son épouse, Barbara Ricevuto.

Mais en plus de leur faire part de ce projet, elle avait directement publié des photos de son article, déjà prêt. L'occasion d'en savoir davantage sur son père, notamment sur les raisons de son déménagement en Italie. Un article dans lequel il était également possible de lire la rubrique Mot de sophie, dans laquelle la maman de Valentine s'exprimait sur son ancienne relation avec son père. "Nous avons passé vingt-trois ans ensemble. Je pensais bien le connaître, mais il n'a cessé de me surprendre, en prenant des décisions, parfois radicales", a-t-elle notamment écrit à ce sujet, elle qui serait depuis en couple avec le journaliste William Leymergie.