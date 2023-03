Sophie Davant sans rancune : elle évoque la nouvelle vie de son ex-mari Pierre Sled avec sa belle Barbara en Italie

Sophie Davant ne parle presque jamais de sa vie privée. Longtemps en couple avec le journaliste Pierre Sled pendant 23 ans, elle a eu deux enfants avec lui : Nicolas (né le 24 juillet 1993) et Valentine (née le 27 novembre 1995). Après une courte relation avec l'académicien Erik Orsenna, elle file désormais le parfait amour aux côtés de William Leymergie, lui aussi animateur de télévision. Mais son ex mari, Pierre Sled, a-t-il refait sa vie ? La réponse est oui. Dans les colonnes du dernier numéro de son magazine Le S, paru ce jeudi 16 mars 2023, celle qui est aux commandes de l'émission Affaire conclue depuis 2017, a révélé quelques détails sur la nouvelle vie du père de ses enfants.

Selon les dires de Sophie Davant, son ex époux a refait sa vie avec une italienne et s'est installé au pays. "Quelques années après notre séparation, il a épousé Barbara, une italienne d'origine sicilienne, et ils se sont installés à Rome, à proximité de sa famille. (...) Pierre affiche une capacité d'adaptation phénoménale. A Rome, il poursuit son métier de producteur et de journaliste", a-t-elle expliqué. Loin de ses racines, le journaliste français enchaîne pourtant les projets professionnels. "Il joue au golf et a monté avec Barbara une société touristique, Week-end à Rome, qui propose des activités multiples et variées aux particuliers ou entreprises françaises", ajoute-t-elle.

Nous sommes parvenus à préserver l'essentiel...

S'ils vivent aujourd'hui très loin l'un de l'autre, Sophie Davant et Pierre Sled n'ont pas coupé les ponts pour autant. En hommage à leur longue histoire d'amour et surtout pour leurs enfants, les deux ex ont décidé de rester en bons termes. "Nous avons gardé d'excellents rapports et sommes parvenus à préserver l'essentiel : nos liens familiaux", a ensuite révélé l'animatrice. Ils se retrouvent d'ailleurs régulièrement afin de continuer à partager des moments agréables. "Réunion familiale avec Pierre Sled autour de nos enfants ! C'est l'anniversaire de Valentine", écrivait-elle sur Instagram en mars 2022. Une famille toujours aussi soudée !