Sophie Marceau et Christophe Lambert : retour sur leur belle histoire et leur rupture amicale

Aujourd'hui, Sophie Marceau fête son 54e anniversaire. L'occasion pour nous de revenir sur sa vie privée, notamment son histoire avec Christophe Lambert , avec qui elle est aujourd'hui très amie. Tout commence en 2007, sur le tournage du film La Disparue de Deauville. On peut parler d'un véritable coup de foudre, puisque la comédienne quitte le producteur Jim Lemley - père de sa fille Juliette (18 ans) - pour Christophe Lambert.

Pendant des années, le couple écume les tapis rouges, cérémonies de remise de prix, festivals et mènent une relation discrète. L'attention médiatique portée à leur histoire la fragilisera, malheureusement. Tout s'arrête en juillet 2014. Ils annoncent alors leur rupture, ensemble, à l'AFP.

Le mois d'après, Sophie Marceau se livre sur cette séparation toute récente dans les pages de Gala. Elle explique avoir eu envie de contrôler ce choix. "Oui, là, j'ai contrôlé. Parce qu'on est toujours un peu la cible d'une presse qui s'introduit dans la vie privée. Je voulais éviter qu'on décide pour nous, qu'on parle à notre place. Il fallait que les choses justes soient dites. Qu'on ne soit pas pris dans des malentendus comme ça été le cas récemment lorsqu'on m'a inventé des histoires du jour au lendemain. Mais en même temps, je n'ai pas envie de répondre parce que je n'ai pas à me justifier sur ce qui est juste ou non, vrai ou pas", avait-elle détaillé.

De son côté, Christophe Lambert est resté muet pendant des années. Quand des confrères le questionnent sur son histoire passée avec Sophie Marceau, il estime le sujet "trop privé" et refuse d'en dire plus . Il faudra attendre un entretien en 2016 à Paris Match pour que l'acteur qualifie leurs liens de "cordiaux". "Sophie est une personne que je respecte énormément", a-t-il lâché. Heureusement, sa fille en a dit un peu plus : "Mon père m'a toujours présenté ses amoureuses quand c'était sérieux. J'ai adoré les deux qui ont compté après ma mère, Sophie Desmarais et Sophie Marceau. On entretient toujours de bonnes relations. Sophie est une mère et une femme incroyable. Je la respecte énormément !"