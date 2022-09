Sophie Marceau séparée de Christophe Lambert : elle a noué une relation très forte avec la fille de l'acteur

Sophie Marceau est l'actrice principale du film LOL diffusé ce dimanche 25 septembre sur W9. La comédienne incarne Anne, la mère de Lola jouée par Christa Theret, avec également Jérémy Kapone (Mael), Marion Chabassol (Charlotte), Lou Lesage (Stéphane), Félix Moati (Arthur), Alexandre Astier (Alain, père de Lola), Valérie Karsenti (Laurence) ou encore Pierre Niney (Julien).

Côté vie privée, Sophie Marceau est en couple avec le producteur Richard Caillat qu'elle a rencontré en 2019. Avant cela, elle a été en couple avec un grand acteur qui n'est autre que Christophe Lambert. Leur relation a duré de 2007 à 2014. Durant ces années, Sophie Marceau a été la belle-mère de la fille unique de Christophe Lambert, Eleanor, qu'il a eue avec l'actrice américaine Diane Lane.

Sophie est une mère et une femme incroyable

Même si la jeune femme, désormais âgée de 29 ans, a grandi au milieu des conquêtes amoureuses de son père, elle a cependant beaucoup d'affection l'actrice de La Boum. C'est ce qu'elle avait confié dans une interview pour nos confrères de Paris Match en 2015 : "Mon père m'a toujours présenté ses amoureuses quand c'était sérieux. J'ai adoré les deux qui ont compté après ma mère, Sophie Desmarais et Sophie Marceau. On entretient toujours de bonnes relations. Sophie (Marceau) est une mère et une femme incroyable. Je la respecte énormément !" Si de son côté Christophe Lambert n'avait pas souhaité s'exprimer sur sa rupture avec Sophie Marceau à l'époque, il s'était montré très affectueux à l'égard de sa fille dans cette même interview : "Malgré mon travail, la distance, j'ai passé neuf mois par an avec elle jusqu'à ses douze ans. Je l'aidais aussi à faire ses devoirs. J'ai néanmoins fixé certaines règles comme le respect et l'honnêteté", a-t-il confié.

Dans une interview accordée à France Dimanche en septembre 2020, l'acteur de 63 ans, en couple avec l'actrice Camilla Ferranti, avait donné des nouvelles de sa fille. "Elle a déjà un pied dans le mannequinat et vient de finir son tout premier film en tant qu'actrice, mais continue de prendre des cours de théâtre. Elle s'occupe en outre d'une fabrique de chocolats, et est journaliste pour trois magazines", avait-il déclaré.