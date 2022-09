Sophie Marceau victime du temps qui passe, elle évoque ses cheveux blancs

On ne peut pas être dans le contrôle tout le temps

On l'a récemment vue dans la peau d'une femme célibataire qui s'envole librement vers Los Angeles pour s'autoriser à retrouver l'amour, dans I love America de Lisa Azuelos. Délivrée, Sophie Marceau n'est pourtant pas prête à faire ses premiers pas sur Tiktok ou un quelconque réseau social. "Aujourd'hui, tout le monde se contrôle, on met des filtres, regrette la maman de Vincent et Juliette. Mais à un moment donné, il faut lâcher, parce que vous ne pouvez pas être dans le contrôle. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être dans le contrôle tout le temps. La seule chose que je peux contrôler c'est l'intériorité, c'est ce que j'essaie de dire, c'est ce que j'essaie de faire passer, c'est de contrôler en écoutant parler, d'être au plus près de ce que j'ai envie d'exprimer, c'est de faire passer quelque chose d'authentique..."