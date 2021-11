Sophie Tapie retrouve le sourire : rare apparition depuis la mort de son papa, Bernard Tapie

Quel bonheur de la voir sourire, à nouveau. Les dernières apparitions de Sophie Tapie se sont faites dans l'émotion et dans les larmes. Le 3 octobre 2021, son papa, Bernard Tapie, a perdu sa longue lutte contre le cancer et la jeune femme a dû tenir le coup. A chaque hommage, elle était là, solide, soutenue par chaque la famille. Et c'est justement un membre du clan qui est parvenu à lui rendre un peu de joie de vivre. Le 23 novembre 2021, en tout cas, son grand neveu, Rodolphe, a partagé quelques images de sa tante qui redonnent espoir.

C'est avec un chien baptisé Patate, installé sur ses genoux, que Sophie Tapie a fait risette. Dans les vidéos filmées par Rodolphe, la fille de Bernard et Dominique Tapie s'amuse avec un petit bouledogue français et semble profiter du temps de pause qu'elle a choisi de s'accorder. C'est avec bonheur, donc, qu'elle a pu croiser son neveu à Paris, lui qui vient de Marseille et passait une tête en notre capitale.

Je traverse une période compliquée de ma vie

Et dire que Sophie Tapie avait des projets plein la tête. La jeune artiste de 33 ans aurait dû enchaîner les plateaux télé et les salles de spectacles puisqu'elle a sorti son premier album, intitulé 1988, en septembre dernier. Hélas, la vie en a voulu autrement et les récents évènements l'ont poussée à prendre un peu de recul. "Je traverse une période compliquée de ma vie, a-t-elle rappelé. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre en suspens la promo de mon album pendant quelque temps. Nous avions tellement de beaux projets, mais ils ne seraient pas faits avec sincérité si je devais les faire aujourd'hui. J'ai besoin de me recentrer et de prendre du temps pour aller mieux. La meilleure thérapie pour moi est de prendre ma plume et de m'asseoir à mon piano."

Le seul qui profitera de sa musique, en attendant, c'est donc son époux, Jean-Mathieu Marinetti. Au moins sur Skype, les amoureux entretenant une relation très longue distance...