Star Academy 3 : Morganne a changé de vie... et d'identité !

Après les victoires de Jenifer puis Nolwenn Leroy, la Star Academy faisait son retour sur TF1 pour une troisième saison en 2003. La grande gagnante de cette édition n'est autre que la belle Elodie Frégé, chanteuse connue et reconnue. Mais d'autres jolies voix étaient également au casting. Les téléspectateurs se souviennent de Sofia Essaïdi, Michal, Lukas Delcourt ou encore Morganne. Cette dernière a changé de vie depuis son passage au château des Vives-Eaux à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne)... et même d'identité !

Les fidèles de la Star Academy l'ont connue sous le nom de Morganne Matis. Il s'agissait en réalité d'un pseudonyme utilisé spécialement pour sa participation au célèbre télé-crochet de TF1. Aujourd'hui, la jolie brune qui s'était hissée jusqu'aux portes de la demi-finale du jeu se fait désormais appeler Anne Tilloy.

De la Star Academy... au doublage de films et séries

La belle a changé d'identité et aussi de métier. La chanson reste sa passion première, mais l'ancienne Morganne désormais plus connue sous le nom d'Anne Tilloy est devenue une actrice spécialisée dans le doublage. Elle est ainsi la voix française de plusieurs personnages de séries internationales. Elle double Emmy Rossum pour son rôle de Fiona Gallagher dans Shameless, Daniella Alonso qui campe Nora Clayton dans Revolution ou encore Katie Cassidy qui interprète Dinah Laurel Lance dans Arrow. Elle a également prêté sa voix à des personnages minimes dans les films Taken 2, Iron Man 3 et The Bay.

En 2017, Anne Tilloy a joué Marguerite, la reine des abeilles dans le film d'animation franco-luxembourgeois Drôles de petites bêtes. Son amoureux Emmanuel Curtil, lui aussi comédien spécialisé dans le doublage, y incarnait Apollon le grillon. Tous les deux donnaient la réplique à Kev Adams, Virginie Efira ou encore Jeanfi Janssens. Anne Tilloy et Emmanuel Curtil sont donc partenaires au travail mais aussi au quotidien. Ensemble, le couple a un petit garçon prénommé Gaston et dont la date de naissance n'a pas été divulguée.