Star Academy : L'épouse d'un célèbre acteur débarque au château et c'est hot !

Depuis le 15 octobre 2022, les fans de la Star Academy sont les plus heureux du monde. TF1 a relancé ce télé-crochet culte avec 13 nouveaux élèves mais aussi, des nouveaux professeurs. Depuis, le public peut suivre l'aventure du lundi au samedi grâce aux quotidiennes. Et les abonnés de MYTF1 Max peuvent découvrir des images inédites grâce au live. L'occasion de voir en avant-première que l'épouse d'un célèbre acteur a fait son arrivée au château de Dammarie-les-Lys.

Ce jeudi 20 octobre, les élèves ont eu une visite surprise. Une jeune femme, connue du public, a fait son arrivée afin de donner un cours à la promotion. Il s'agit de Claire Francisci, l'épouse d'Arnaud Ducret. Ceux qui la connaissent bien s'en doutent, c'est un cours de pole dance que la belle blonde a donné à Enola (qui n'a pas fait l'unanimité sur Twitter), Julien, Anisha ou encore Paola. Une discipline qu'elle pratique depuis 2011. Elle a même sa propre école de danse baptisée Pole Spirit Paris.

Très vite, les élèves ont tenté de faire le show sur la barre. Et certains ont plus excellé que d'autres, comme Léa. Mais il faudra patienter jusqu'au vendredi 21 octobre pour découvrir les images. Les téléspectateurs de TF1 ont pu avoir un avant-goût à la fin de la quotidienne du jour. En effet, des images de Claire Francisci, sublime en brassière et culotte rouge, ont été dévoilées. On peut la voir évoluer avec agilité, grâce et sensualité sur la barre. De quoi impressionner les candidats qui n'en loupaient pas une miette.

Nul doute qu'Arnaud Ducret jettera un oeil à cette quotidienne afin de voir les prouesses de la femme qui partage sa vie depuis 2018. Le charmant brun de 43 ans et Claire Francisci se sont mariés le 3 juillet 2021 au Mont-Saint-Michel. Une nouvelle cérémonie a été organisée en mai 2022 dans un cadre idyllique. C'est le château de Sannes, en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, que les tourtereaux ont choisi pour se clamer une fois de plus leur amour devant leurs proches.