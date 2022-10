Star Academy : Un candidat séparé de Sophie Tapie, rupture en mauvais termes après la passion

Les histoires d'amour finissent mal en général. C'est en tout cas ce que peut confirmer Jérémy Chapron, ex-candidat de la Star Academy 7. L'ancien locataire du château de Dammarie-les-Lys a vécu une belle idylle avec Sophie Tapie. A l'époque, il est âgé de 18 ans et profite de la notoriété que lui a offert l'émission. Il fait la connaissance de la fille de Bernard Tapie et entre les deux passionnés de musique, l'évidence se présente rapidement. Le couple s'installe même ensemble jusqu'à ce que tout s'écroule deux ans plus tard.

Jérémy Chapron s'était confié sur le sujet à Télé Loisirs, rappelant les bons moments de leur relation sous le feu des projecteurs : "J'ai rencontré Sophie et on s'est mis ensemble. En plus, c'était pile au moment du procès de Bernard Tapie. On se faisait paparazzer... Avec le recul, ça me fait rire. Mais tout était dingue, je vivais tout sans me poser de questions. A l'époque, ça n'a pas été violent parce que je l'ai vécu avec l'insouciance de mes 18 ans. Et puis je n'étais pas très égotique, j'ai dû connaître un mois et demi de grosse tête et mes potes m'ont dit de me calmer."