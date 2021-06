Jérémy Chapron (Star Academy) largué par Sophie Tapie : rupture brutale et en "mauvais termes"

Jérémy Chapron est de retour en musique. Le 18 juin 2021, le candidat de la septième saison de la Star Academy (2007) a dévoilé son premier album baptisé 2h17. A cette occasion, nos confrères de Télé Loisirs l'ont interrogé. Et le jeune homme, qui avait 18 ans à l'époque de la Star Ac', est revenu sur son histoire d'amour avec Sophie Tapie.

Du jour au lendemain, Jérémy Chapron a été propulsé sous le feu des projecteurs grâce au programme présenté par Nikos Aliagas, sur TF1. Comme de nombreux candidats, il était donc dans le viseur de la presse people. D'autant plus qu'un an après son aventure au Château de Dammarie-les-Lys, il s'est mis en couple avec Sophie Tapie. Les anciens tourtereaux ont vécu sous le même toit et ont vécu une belle histoire d'amour durant près de deux ans. "A l'époque, tout s'était enchaîné : j'étais un petit mec qui venait de Reims, j'ai fait la Star Ac' puis j'ai rencontré Sophie et on s'est mis ensemble. En plus, c'était pile au moment du procès de Bernard Tapie [contre le Crédit Lyonnais, NDLR]. On se faisait paparazzer... Avec le recul, ça me fait rire. Mais tout était dingue, je vivais tout sans me poser de questions. A l'époque, ça n'a pas été violent parce que je l'ai vécu avec l'insouciance de mes 18 ans. Et puis je n'étais pas très égotique, j'ai dû connaître un mois et demi de grosse tête et mes potes m'ont dit de me calmer", a confié le beau brun à Télé Loisirs.

Malheureusement pour Jérémy Chapron, Sophie Tapie l'a quitté du jour au lendemain. La raison ? Elle a eu un coup de foudre pour Giovanni Castaldi, le demi-frère de Benjamin Castaldi, dans les coulisses de Secret Story en 2009."On s'était quitté en mauvais termes il y a très longtemps. Mais on est des adultes maintenant !", a-t-il précisé. Quand ils se croisent, on imagine donc qu'ils ont des échanges cordiaux. Aujourd'hui, la charmante blonde de 33 ans est mariée à Jean-Mathieu Marinetti. Jérémy Chapron, que le public retrouvera à la rentrée dans le prime pour les 20 ans de la Star Academy, semble quant à lui célibataire.