Star Academy : Un duo pénalisé par un gros problème de son, gros ras-le-bol avant des excuses en direct

Qui dit samedi, dit nouveau prime de la Star Academy. Cette semaine, quatre nouveaux élèves été nominés et devaient donc défendre leur place pour ne pas quitter la compétition aux portes de la demi-finale : Stanislas, Anisha, Julien et Tiana. Mais avant l'élimination de deux d'entre eux, un événement a attiré l'attention des téléspectateurs, sur Twitter.

Une fois de plus, la production de la Star Academy a mis les petits plats dans les grands afin d'en mettre plein la vue aux téléspectateurs et au public présent sur le plateau. De nouveaux artistes ont été conviés afin de faire le show avec les élèves toujours en compétition. Kendji Girac est venu interpréter un medley avec Léa, Enola et Chris. Zazie a quant à elle repris Je suis un homme avec Louis (un duo qui ne s'est pas passé comme prévu). Etaient aussi attendus Tayc, le groupe de pop-rock Feu! Chatterton, Dadju, Patrick Fiori et Amel Bent. Sans oublier le bel hommage à Grégory Lemarchal, tragiquement décédé de la mucoviscidose en 2007, à l'âge de 23 ans. Le chanteur prometteur avait remporté la saison 4 de la Star Academy en 2004 et cette soirée lui était dédiée.

M Pokora a aussi fait le déplacement ce soir, pour le plus grand bonheur de Chris qui l'idolâtre. Bonne nouvelle, le jeune homme a eu l'occasion de chanter Tombé à ses côtés. Si une grande partie de la prestation s'est bien déroulée, c'est le son qui est tombé ensuite.

En effet après les soucis sur le duo Zazie/Louis, un nouveau problème de son est survenu en toute fin de prestation. Un détail qui n'a une fois de plus pas échappé aux internautes. "C'est un stagiaire le son ou c'est comment", "Euh, y'a eu un crossover #NOPLP et #StarAcademy parce que là, j'avais les paroles", "le son a fait une petite pause", "changez l'ingénieur du son", a-t-on notamment pu lire.