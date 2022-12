Star Academy : Un élève a eu une liaison avec une ex-Miss France, il dit tout sur cette idylle secrète

Le 15 octobre 2022, les téléspectateurs de TF1 ont découvert les 13 candidats de la Star Academy, parmi lesquels Chris Camalon. Très vite, le jeune homme de 28 ans a conquis le public avec sa voix, mais pas que. Nombreux et nombreuses sont celles qui ont succombé à son charme. Avant de faire son entrée au château de Dammarie-les-Lys, il a d'ailleurs fait succomber une ancienne Miss France.

Depuis qu'il a quitté l'aventure Star Academy (remportée cette année par Anisha) le 19 novembre dernier, Chris a repris le cours de sa vie. Mais son quotidien a changé puisque désormais, il a acquis une notoriété. Ainsi, il a réalisé plusieurs interviews depuis sa sortie du château de Dammarie-les-Lys. "J'ai toujours été un môme qui voulait faire rire, c'est toujours le cas mais j'avais perdu un peu le sourire à cause de désillusions au niveau de la musique, de rencontres humaines pas cool... J'ai commencé à être anxieux vers mes 24 ans, à cause de gens qui n'étaient pas forcément cool, qui me pointaient du doigt et ça a entraîné des dépressions. J'ai fait 3-4 dépressions à cause de la musique, de relations amoureuses, c'était vraiment pas facile du tout. Ça va mieux, l'anxiété est encore là mais ma famille m'aide. J'ai envie d'aider ces personnes avec ma musique, mon univers, faire en sorte que certains se sentent moins seuls. Ça m'aide à me dire que je vais être utile", nous avait-il confié après son élimination. Il a également révélé qu'il avait trouvé le directeur Michaël Goldman "très dur" et qu'ils avaient eu une explication en off.

Chris très proche d'une ancienne Miss France

Et récemment, lors d'un entretien avec le youtubeur Guillaume Bordas, il a fait une confidence qui n'est pas passée inaperçue. Son grand ami Stanislas et lui étaient invités à dévoiler quelques-uns de leurs secrets. Aussi a-t-on appris que Chris a été très très proche d'une ancienne Miss France. "J'ai fait mes études à Nancy mais je venais souvent à Paris. À l'époque j'aimais bien aller en boîte, une grosse boîte parisienne. Et j'ai rencontré cette fille: On parle, on se pécho. Je me dis : 'C'est sûr, je n'ai pas ma chance pour après.' On date ça se passe bien", a-t-il confié dans un premier temps.

Chris a ensuite expliqué que la femme en question avait dû rentrer dans sa région. "Et c'est devenue une Miss France", a lancé Stan sur le ton de l'humour. Pourtant, il ne croyait pas si bien dire. Guillaume Bordas a supposé qu'il s'agissait de Camille Cerf. "Même région, mais pas la même personne", a alors répondu le principal intéressé. Puis, il a révélé qu'il s'agissait de Maeva Coucke (Miss France 2018). "Du coup elle est retournée dans le Nord-Pas-de-Calais, moi à Nancy. Mais je l'ai dit à très peu de personnes", a-t-il conclu.