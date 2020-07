Star Academy : Un ex-candidat star des Municipales 2020

Mathieu Johann a plusieurs cordes à son arc. Le 5 juillet 2020, le candidat de la saison 4 de la Star Academy (2004, sur TF1) a annoncé un nouveau projet bien loin de l'univers de la chanson ou de l'édition.

Il y a plus de dix ans, l'ancien époux de Clémence Castel était révélé au public grâce au télé-crochet de TF1. Mathieu Johann s'était fait remarquer pour ses qualités de chanteur. Pour preuve, il était arrivé jusqu'en demi-finale et avait donc eu la chance de participer à la tournée avec certains candidats. En 2007, il avait créé le label MJO Records et sorti son album Le Bonheur ça fait mal. Il avait également composé pour d'autres artistes. Mais en 2014, il a pris un virage à 180 degrés en se lançant dans la politique, en plus de continuer à être producteur de musique. Il a été élu conseiller municipal de Saint-Lô (commune où il est né) et conseiller départemental de la Manche. Six ans plus tard, Mathieu Johann s'est de nouveau engagé.

Dimanche 5 juillet 2020, le papa de Louis (né en 2010) et Marin (né en 2014) a annoncé qu'il faisait partie de la nouvelle équipe municipale de la ville de Saint-Lô. Mathieu Johann va apporter son expertise après l'élection de la liste d'Emmanuelle Lejeune lors du second tour des élections municipales. "Le début d'une nouvelle aventure avec Emmanuelle Lejeune, première femme maire de la ville-préfecture de Saint-Lô. Je suis donc adjoint à la vie culturelle et à la communication et c'est un sacré challenge. Bravo à toute la belle équipe", a-t-il écrit en légende d'une photo sur laquelle il pose avec tous les élus.

Ses amis de la Star Academy n'ont pas tardé à le féliciter en commentaire. "Fière de toi", a par exemple écrit Karima Charni. En parallèle, Mathieu Johann va continuer son travail de directeur de collection aux éditions HarperCollins.