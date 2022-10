Star Academy : Une ancienne candidate en couple avec un très célèbre sportif !

Le retour de la Star Academy est très attendu ! Le programme a disparu de nos écrans en 2008 et revient le 15 octobre 2022, après 14 ans d'absence. Un grand événement pour les fans de la premières heures qui retrouveront Nikos Aliagas aux commandes du show, mais aussi d'anciens candidats dans de nouveaux rôles. C'est aussi l'occasion de prendre des nouvelles de celles et ceux qui ont fait de ce programme un incontournable. A commencer par cette belle brune qui a vécu une belle histoire d'amour avec un célèbre sportif.

Manika Auxire a tenté le casting de la Nouvelle Star en 2007 et participé à la neuvième saison de la Star Academy en 2013. Pas de chance pour celle qui a également été élue Miss Poitou-Charentes en 2011, elle a été la première éliminée de cette édition. Mais elle a pu se consoler dans les bras de son amoureux, que les téléspectateurs connaissent bien. Il s'agit de Brian Joubert, patineur artistique français au palmarès bien rempli. Il a été champion du monde de la discipline en 2007, titre remporté à Tokyo, trois fois vice-champion du monde, trois fois champion d'Europe et huit fois champion de France.

En 2014, il a participé à la cinquième saison de Danse avec les stars, finalement remportée par Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova. Et c'est là que leur relation de couple a été révélée au grand jour. A l'issue d'une belle danse de Brian Joubert, la jolie Manika, alors présente sur le plateau, l'avait applaudi. Mais le couple n'était pas naissant à l'époque. En décembre 2011, un article de la Charente Libre indiquait qu'ils étaient déjà ensemble "depuis des mois". "Ils se sont connus il y a des années à Poitiers où Manika poursuit des études et où sa petite soeur, Fanny, est un espoir... du patinage et partage souvent la glace avec Brian Joubert", apprenait-on ainsi.