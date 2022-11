Star Academy : Une élève révèle le nombre de kilos qu'elle a pris, elle n'est pas la seule à l'avoir remarqué !

Samedi 12 novembre, c'est un nouveau prime de la dixième saison de la Star Academy que va proposer TF1. Et cette fois-ci ce sont Julien, Stanislas, Tiana et Anisha qui se retrouvent en danger, sur le banc des nominés. Lors de leur passage, les élèves de cette promotion de la Star Academy vont avoir le droit à la présence d'artistes tels que M. Pokora, Zazie, Amel Bent, Dadju, Tayc, Feu! Chatterton, Patrick Fiori et Kendji Girac. Ce dernier, de visite au château, a d'ailleurs reçu les confidences d'une élève sur sa prise de poids. En effet, Léa, que l'on ne présente plus tant son comportement a le don d'amuser ou agacer le public, a avoué avoir pris quelques kilos au chanteur. Et en a révélé le nombre exact...

Car au château de Dammarie-Les-Lys, il n'est pas rare pour les élèves de chaque promotion de faire les frais du frigo probablement bien garni. En effet, si l'on sait que des fuites d'eau ont été constatées ainsi... qu'une punaise volante, il n'y a naturellement pas que des mauvais côtés à loger au château de la Star Academy. Mais certains gourmand.es. en font parfois les frais. Ainsi, on se souvient que Jenifer et Karine avaient été réprimandées lors de la première saison de la Star Academy pour avoir eu la main lourde sur les confiseries disponibles. Cette année, si Léa n'a naturellement pas été alertée, elle a bien noté avoir pris du poids. Et elle n'est pas la seule à l'avoir remarqué...

C'est à Kendji Girac que la candidate a décidé de se confier sur le sujet, ce jeudi 10 novembre. Dans le live disponible sur MyTF1Max, les téléspectateurs ont ainsi entendu Léa se confier sur son mal-être qui la pousse à grignoter. "J'ai dû prendre 9 kilos, même la styliste l'a dit", a-t-elle fait savoir au chanteur. Au château, les repas ne sont apparemment pas vraiment diététiques et les cours de sport du coach Joe ne semblent pas assez intenses pour compenser les craquages de certains becs sucrés. "Comme on n'a pas notre famille, on manque d'émotion, de proches, de sincérité réelle. Tout ça, c'est génial, mais des fois, t'as besoin d'appeler ta maman. [...] Mais tu ne peux pas faire ça, du coup, tu n'évacues pas, du coup, tu prends tout ce qu'il y a à manger", a expliqué Léa. Allant même jusqu'à se comparer à "Beyoncé enceinte". Kendji Girac a été alors de très bons conseils avec elle, lui qui a souvent fait le yoyo avec son poids.