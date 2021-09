Steevy Boulay et la paternité : ce qui le rebute à l'idée d'avoir des enfants, il se confie

Steevy Boulay ne changera sans doute pas d'avis. A 41 ans, l'ancien candidat de la saison 1 de Loft Story (2001) est certain de ne pas vouloir devenir papa un jour. Ainsi, contrairement à de nombreux couples homosexuels comme Marc-Olivier Fogiel et François Roelants ou encore Christophe Beaugrand et Ghislain Gerin, Steevy Boulay n'a pas pour ambition de se lancer dans un combat pour accueillir un enfant dans sa vie. C'est ce qu'il a très clairement confié dans Les Grosses Têtes le 27 septembre 2021. "Je suis content d'être gay en fait", a-t-il lâché à son micro.

Bien qu'il soit "admiratif des parents", Steevy Boulay ne se voit pas du tout incarner ce rôle. "Les enfants, ça doit être fatigant", estime-t-il. Une crainte qu'il ressent depuis le jour où il a fait... du baby-sitting. "En fait, je voulais des enfants. Et j'ai gardé deux petites filles trois jours il y a quelque temps, et je n'avais pas une minute pour moi. En plus, ma mère n'était pas là donc je devais vraiment m'en occuper. J'ai abandonné, c'est trop de boulot", a-t-il lâché, suscitant les rires autour de lui. L'ami de Loana ne s'est pas arrêté là puisqu'il a ensuite énuméré les déconvenues qui allaient avec l'arrivée d'un petit bout de chou : "Un enfant, ça touche à tout, ça fait du bruit, ça casse tout, ça renverse tout... Il en faut quand même mais c'est du boulot." Des propos qui font écho à ceux qu'il avait déjà tenus auparavant dans l'émission le 6 à 7 avec Bernard Montiel sur C8. "Je n'ai plus envie maintenant. C'est tellement un boulot à plein temps, les enfants... Oh non, c'est trop fatigant", déclarait-il.



Steevy Boulay n'en est pas moins des plus heureux. Notamment grâce à celui qui partage sa vie depuis un petit moment maintenant. "Tout va bien, j'ai un chéri. Ça fait deux ans maintenant. Je l'aime vraiment", s'est-il réjouit dans Touche pas à mon poste au mois d'avril.