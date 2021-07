Stéphane Bern en couple, il se lâche avec Yori : "Bébé, montre-moi ce que tu as"

Stéphane Bern est un homme heureux en amour. Actuellement, le présentateur de France Télévisions file le parfait amour avec Yori Bailleres. Fier de son compagnon, ce dernier n'hésite pas à partager quelques moments de leur quotidien, sur son compte Instagram.

Le 15 juillet 2021, l'ancien participant de Mister Gay a dévoilé une vidéo sur son fil d'actualité. On peut y découvrir Stéphane Bern très détendu dans sa loge, avant le tournage du Concert de Paris, le 14 juillet, au Champs-de-Mars. Très classe dans son costume bleu et ses chaussures aux couleurs de la France, l'animateur de 57 ans fait quelques petits pas de danse, sous le regard amoureux de Yori. "Yeah baby... show me what you've got", ("oui bébé, montre-moi ce que tu as, en français).