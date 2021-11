Stéphane Hénon : Photos de son frère jumeau Eric qui n'est pas tout à fait son sosie

Depuis 2007, Stéphane Hénon s'est fait une place dans Plus belle la vie. Dans la peau du policier marseillais Jean-Paul Boher, le comédien a su conquérir le coeur des Français mais aussi de ses co-stars avec qui il a noué de belles amitiés. En coulisses, Stéphane Hénon était toutefois déjà assuré d'avoir un allié car son frère jumeau Éric travaille avec lui au quotidien.

En effet, de nombreuses personnes l'ignorent peut-être encore mais ce dernier a un rôle tout aussi important pour la fiction de France 3. En effet, il s'assure que les acteurs s'y retrouvent dans les scènes, qui ne sont jamais tournées dans un ordre chronologique, causant parfois quelques confusions. En outre, il coache les comédiens et leur donne des indications de jeu de temps à autre. Qu'on se rassure, il n'y a aucun moyen que le reste des équipes s'y perdent entre les jumeaux et pour cause, ils ne se ressemblent pas physiquement, si ce n'est qu'ils ont parfois tous deux une barbe bien fournie. Pour le reste, ce sont en effet des faux jumeaux comme peuvent en témoigner les rares photos qui circulent sur Instagram. (Voir notre diaporama).

De la fiction à la réalité

À noter que Stéphane Hénon n'a pas seulement côtoyé sa famille sur le tournage de Plus belle la vie. En 2009, le comédien avait également rencontré l'amour en la personne d'Isabelle, chargée de la communication de la fiction. Ils s'étaient par la suite mariés et ont accueilli deux fils, Milo (né en 2012) et Marceau (né en 2016). Mais en janvier dernier, l'ancien partenaire de jeu de Fabienne Carat a annoncé leur divorce.

Cinq mois plus tard, il officialisait son couple avec Sacha Tarantovich, à qui il avait donné la réplique auparavant dans la fiction de France 3. Leurs personnages ont même failli se marier avant que celui de Stéphane Hénon ne se trompe de prénom... "J'espère que ça se terminera mieux que dans la série !", plaisantait-il lors d'une interview pour Télé Loisirs. C'est en tout cas bien parti au vu des récentes confidences de l'actrice franco-russe. "Il m'apporte toujours beaucoup de soutien. On se comprend l'un et l'autre sans même se parler. Nous essayons de passer tout notre temps libre ensemble."

Dans le passé, Stéphane Hénon a vécu une idylle avec Daniela Nikolovala, la mère de sa fille aînée Tina (née en février 2000 et qui se fait appeler Kina).