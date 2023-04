Stéphane Henon : Sa fille Kina se lance dans la comédie et se fait recaler d'une célèbre série !

Acteur et réalisateur dans sa vie professionnelle, Stéphane Henon est avant tout un père dans sa vie personnelle. Si ses deux fils, Milo (né en 2012) et Marceau (né en 2016), issus de son union avec une certaine Isabelle, sont encore trop jeunes pour avoir une idée de ce qu'ils souhaitent faire plus tard, sa fille aînée Kina (née en 2000) mène déjà une carrière de mannequin bien établie. Depuis peu, la jeune femme essaye également de se faire une place à la télévision.

Interrogé par nos confères de Télé 7 Jours, l'acteur de 56 ans a brièvement évoqué la future carrière de sa fille. D'après ses dires, la jolie blonde aurait déjà passé un casting pour une célèbre série diffusée sur TF1. Malheureusement, ce dernier n'a pas été très concluant... "Elle se lance. Elle a même passé un premier casting pour Ici tout commence (TF1). Ils ont choisi quelqu'un d'autre, mais elle ne va pas baisser les bras", a-t-il révélé avant d'ajouter qu'elle comprenait parfaitement bien la situation : "C'est la loi de ce métier, sur lequel elle a beaucoup de recul, comme moi. On ne sauve pas des vies, on est juste là pour essayer de donner du plaisir et du bonheur."

Un père de bon conseil

Pour la suite, Kina devrait se forger une belle expérience. Elle pourra d'ailleurs compter sur le soutien et les conseils avisés de son père qui a pu travailler avec de véritables pointures du métier. "J'ai compris cela en ayant la chance de débuter sur scène avec Jean-Paul Belmondo (dans la pièce Cyrano de Bergerac, mise en scène par Robert Hossein, en 1990, ndlr), dont la gentillesse et la simplicité n'avaient d'égales que sa distance vis-à-vis du métier", a-t-il ensuite précisé auprès de nos confrères.

Aux dernières nouvelles, Stéphane Henon était en couple avec l'actrice Sacha Tarantovich, elle aussi connue pour avoir joué dans Plus belle la vie. Néanmoins, il semble que les tourtereaux soient séparés depuis maintenant plusieurs mois, bien qu'ils n'aient rien officialisé. Stéphane Henon aurait d'ailleurs déjà retrouvé l'amour dans les bras d'une jolie brune.