Stéphane Plaza et Wejdene : Leur amitié improbable fructueuse, succès fêté au champagne

Stéphane Plaza n'a qu'une parole ! Wejdene avait sollicité son aide précieuse pour lui trouver une perle rare, le grand spécialiste de l'immobilier de 50 ans a encore frappé, et avec succès.

Souvenez-vous, il y a tout juste un mois, Stéphane Plaza et Wejdene avaient révélé leur amitié improbable. La chanteuse de 16 ans devait aider l'animateur Recherche appartement ou maison et Maison à vendre sur M6 à atteindre les 700 000 abonnés sur Instagram. En échange, il lui trouverait son nouveau chez elle.

Stéphane Plaza n'a pas encore atteint son objectif, il approche des 500 000 abonnés, mais qu'importe. Le grand ami de Karine Le Marchand avait à coeur de trouver la perle rare de Wejdene. Et c'est chose faite !

Ce mercredi 10 février 2021, le grand nom de l'immobilier a annoncé la grande nouvelle sur sa page Instagram, en publiant des photos de lui et Wejdene, notamment en train de fêter la réussite de leur collaboration au champagne. "Mettre en sécurité est une priorité ! Pour trouver une perle rare à notre perle rare de la chanson française Wejdene (en off et hors caméra), le pari était lancé : atteindre les 700 K ! Nous sommes à presque 500 K alors on mettra un peu plus de temps pour atteindre cet objectif mais en attendant, Wejdene sera bien installée et sereine chez elle", a-t-il écrit.