Stéphane Plaza ingérable en tournage ? Sophie Ferjani balance sur ses "coups de gueule"

En 2007, Sophie Ferjani a été appelée à rejoindre une très belle aventure. L'architecte et décoratrice d'intérieur a été recrutée cette année là pour partager ses conseils dans l'émission Maison à vendre sur M6. Une émission pour laquelle elle travaille étroitement avec Stéphane Plaza, le plus célèbre des agents immobiliers. Entre eux, le courant est passé très vite et c'est une belle amitié qui s'est construite au fil des années. Toutefois, le tempérament fougueux de Stéphane Plaza n'est pas toujours évident à gérer.

Dans le podcast de Télé Loisirs, Femmes de télé, Sophie Ferjani a confié devoir parfois mettre le holà. "Il faut avoir du caractère ... sinon avec Stéphane, on se fait bouffer. Par exemple, il parle super fort, il crie. De temps en temps, il faut pousser un coup de gueule et lui dire 'tais toi, on ne s'entend plus'", a confié la maman de trois enfants. Et d'ajouter : "C'est vrai que Stéphane prend beaucoup de place. Même à table, dans une conversation, il faut savoir ne pas se laisser marcher sur les pieds avec lui et de temps en temps lui dire 'tu te calmes, là t'es allé trop loin, tu vas arrêter de casser les affaires des gens'. En fait, il faut le materner un petit peu".

Des recadrages nécessaires qui n'entachent heureusement en rien leur complicité. "On est complémentaires. Il a besoin de moi et j'ai besoin de lui. Je suis architecte d'intérieur et il est agent immobilier (...) On fait un vrai binôme et chacun a sa place, son temps de parole, son truc à dire, ses informations, sa légitimé...", a-t-elle reconnu. Et de conclure sur la bonne note : "Stéphane est un mec génial ! (...) Il y a une profonde amitié et un profond respect mutuel. Stéphane est mon ami."