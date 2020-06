Stéphanie Durant amincie de 10 kilos : photos de sa transformation physique

En 2012, Stéphanie Durant faisait ses premiers pas à la télé dans la toute première saison des Marseillais. Aux côtés de Julien Tanti, Thibault Garcia ou encore Shanna Kress, elle débarquait à Miami pour vivre de folles aventures. Stéphanie a ensuite partagé de nouveaux voyages avec ses célèbres fratés avant de raccrocher définitivement ce chapitre de sa vie en 2017 pour se consacrer à sa carrière d'influenceuse, mais aussi à son statut de blogueuse et cocréatrice de la marque The Clost Collection aux côtés de son fiancé Théo Soggiu. Et force est de constater que la belle brune a fait le bon choix puisqu'elle est aujourd'hui à la tête d'une communauté fidèle de plus de 2 millions de followers.

En outre, sa nouvelle carrière lui a permis de se reprendre en main du côté de son physique, longtemps source de complexes pour elle. Dans sa story Instagram, Stéphane a d'ailleurs dévoilé le résultat de ses longues heures de travail pour atteindre son objectif. L'occasion d'apprendre qu'en deux ans, elle s'est délestée de 10 kilos, mais que, c'est surtout lors de la période de confinement que sa transformation aura été complète puisqu'elle est passée de 56 kilos à 51 kilos en quelques semaines. Beaucoup plus à l'aise avec son image, Stéphanie exhibe aujourd'hui avec fierté sa silhouette zéro défaut, n'hésitant jamais à se pavaner en bikini pour dévoiler son ventre plat comme le prouvent ses dernières photos à découvrir dans notre diaporama.

La chirurgie esthétique pour perdre du poids ?

Pour trouver l'équilibre qu'elle recherchait tant, Stéphanie s'est mise activement au sport et a adopté une routine alimentaire très saine. Les internautes ne manquent jamais de compliments à son égard et ses réseaux sociaux sont devenus de véritables sources d'inspiration au fil du temps. La meilleure amie de Jessica Thivenin, avec qui elle a d'ailleurs récemment fêté son anniversaire à Dubaï, ne s'est donc jamais fait aider de la chirurgie esthétique pour perdre du poids comme ont pu le faire avant elle Carla Moreau ou encore Maeva Ghennam.

Seule opération à laquelle elle a succombé : une réduction mammaire. "De base, j'étais quelqu'un d'assez pulpeux et j'avais une grosse poitrine, ce qui ne me dérangeait pas quand j'étais plus jeune. Mais elle a fini par devenir de plus en plus imposante comme je prenais du poids et il y avait un gros écart entre mes deux seins. J'avais une très grosse asymétrie. Et surtout, ça me faisait très mal au dos. C'était tellement lourd que je ne me tenais pas droite", se justifiait-elle en mai dernier en vidéo sur Instagram. Et de conclure : "J'avais un gros D et je suis passée à un petit C. (...) Je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Ça a changé ma vie, ma façon de m'habiller." Et Stéphanie affiche aujourd'hui un style bien à elle !