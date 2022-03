Stéphanie (Koh-Lanta 2022) dévoile un énorme hématome : blessée en pleine épreuve, elle s'explique !

Déjà trois semaines que l'émission Koh-Lanta, Le Totem maudit est diffusée sur TF1. Cette nouvelle édition commence fort avec déjà quatre éliminés et un abandon. En effet, Céline, Lili, Mattéo et Samira ont été contraint de quitter le jeu de survie à l'issue de conseils tandis que Franck a pris la décision inattendue d'abandonner. Ils sont encore dix-neuf à espérer aller au bout de l'aventure. Parmi eux, la croupière Stéphanie. Moins sportive que la coach Anne-Sophie ou que Louana, surnommée Mowgli, la jolie blonde de 34 ans ne lâche rien. Pour preuve, elle affiche fièrement une "blessure de guerre" survenue lors d'un effort non négligeable en pleine épreuve.

Vendredi 11 mars 2022, Stéphanie se saisit de son compte Instagram. Elle partage ainsi une photo d'elle durant Koh-Lanta, Le Totem maudit. L'apprentie Robinson apparaît en brassière, le foulard jaune de sa nouvelle équipe en guise de bandeau. Tout près de son camarade Benjamin, Stéphanie s'affiche le bras droit tendu... et couvert d'un énorme hématome. "Ma première blessure de guerre sur #KohLanta", indique en légende la jeune femme.

Et d'expliquer comment elle s'est blessée : "Je me suis fait ça à l'épreuve des élastiques. Je suis tombée une fois car la corde s'est enroulée autour de mon bras et m'a traînée au sol sur tout le rebond retour pendant l'épreuve Ça a fait mal, mais je me suis relevée, encouragée par @annsoavocado_kohlanta et je me suis battue jusqu'au bout." En commentaires, Anne-Sophie confirme. "C'est vrai, que tu t'es battue jusqu'au bout, et j'ai admiré cette détermination, bravo ma reine du feu", écrit la femme du célèbre footballeur Anthony Mounier.