Stromae : Adorable photo de sa femme Coralie Barbier avec sa discrète soeur Saskia

Stromae a vu sa carrière de chanteur décoller en 2010. A l'époque, son succès sur la scène musicale est fulgurant, sa vie privée également. Il partage le quotidien de Tatiana Silva, miss météo. Une histoire qui se termine en 2012 dans la douceur et l'amitié. Mais l'interprète de Papaoutai n'est pas resté seul bien longtemps. Très rapidement, il croise la route de Coralie Barbier, une styliste belge sollicitée pour habiller le chanteur. La jeune femme ne fait pas que choisir les tenues de Stromae puisqu'elle entre petit à petit dans sa vie jusqu'à devenir sa compagne.

En décembre 2015, les tourtereaux se marient en Belgique, leur pays d'origine et deviennent les parents d'un garçon trois ans plus tard. Mais la petite famille est bien plus grande qu'on ne le pense ! En effet, si Stromae n'est pas enfant unique, Coralie Barbier non plus. Cette dernière a une soeur prénommée Saskia qu'elle évoque très rarement en public mais qu'elle aime plus que tout au monde. Elle lui a d'ailleurs adressé une magnifique déclaration dans sa story Instagram (voir notre diaporama) à l'occasion de son anniversaire.

On voit les deux soeurs bien plus jeunes poser l'une à côté de l'autre, vêtues de la même tenue composée d'une jupe à fleurs bleues et d'un chemisier blanc assorti, bouquets à la main. Un cliché potentiellement issu d'un mariage dont on ne saura rien de plus mais qui lui a permis de déclarer tout son amour à Saskia : "Joyeux anniversaire à ma première personne préférée au monde pour toujours. La plus extraordinaire des femmes, je t'aime." Contrairement à sa soeur et son beau-frère, Saskia n'a pas épousé une carrière dans le domaine artistique. Elle a suivi des études de médecine pour devenir psychologue.

La carrière de Stromae, une affaire de famille

Stromae, quant à lui, peut compter sur les siens pour l'épauler dans son succès. Le chanteur de 38 ans est monté sur la scène des Victoires de la musique 2023 avec sa femme Coralie et Luc qui n'est autre que son frère cadet. Ce dernier travaille avec le couple sur le label Mosaert, créateur de vêtements, de clips et de mises en scène de tournée. Les deux frères sont d'ailleurs aussi proches que Coralie et sa soeur Saskia. De quoi former un quatuor de choc, parfait pour trouver du réconfort dans les moments difficiles.