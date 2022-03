Stromae : Cette chanson inspirée d'une émission... de l'émission de Faustine Bollaert !

"Elle est top votre émission Faustine, elle en inspire plus d'un", "Merci de nous avoir permis de témoigner", "Vu le succès de Ca commence aujourd'hui, ça ne m'étonne pas" peut-on lire en commentaires. Une émission également très appréciée sur Internet et qui a créé une petite famille. Il y a peu, l'animatrice avait d'ailleurs été très touchée d'apprendre la mort d'une invitée.

Mère de deux enfants, Abbie et Peter (8 et 6 ans), elle en profite pour évoquer les sujets les plus compliqués avec eux, contente que les enfants "s'intéressent aux programmes qu'elle présente". "C'est important pour moi qu'ils sachent ce que je fais, ça rend les choses plus concrètes", avait-elle expliqué à TV Grandes Chaînes. Et les deux petits sont très clairs : "Ils ont conscience que leurs parents font un métier public, mais ils s'en fichent complètement !"