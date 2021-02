Sylvie Tellier bronzée et au naturel à la plage : "corps de dingue" à 42 ans

Le couvre feu, une météo morose, l'interdiction de partir en vacances trop loin... Difficile de garder le moral en ce début d'année. Heureusement, on peut compter sur Sylvie Tellier pour nos faire voyager. En effet, elle aussi obligée de s'accommoder avec l'hiver en France, la patronne desMiss France a trouvé la parade : se replonger dans ses souvenirs photos. Pour bien commencer la semaine, elle a d'ailleurs mis la main sur une image d'elle qui a de quoi faire rêver. Et pour cause, elle y apparaît allongée sur le sable au bord de l'eau. Bronzée et dans un maillot de bain noir une pièce, elle prouve à 42 ans qu'elle n'a rien à envier aux nouvelles reines de beauté.

"Quelle meilleure façon pour attaquer un lundi de février que de penser à l'été et au soleil qui va avec", légende-t-elle. Et de préciser : "#@photononretouchée". Un dernier détail qui a d'autant plus fait plaisir aux internautes, lesquels ont commenté en masse sa publication. La grande majorité a notamment complimenté son physique zéro défaut. "Quel corps de dingue, après trois gosses il y a certainement beaucoup de boulot mais le pot de Nutella doit souvent être fermé, bravo à vous", "Les sirènes existent", "Vos jambes sont sublimes", "Whaou quelle femme", "Quel corps !", peut-on lire.