Sylvie Tellier ose un look audacieux pour sortir avec son mari, Alicia Aylies très enceinte dans une robe moulante

Il fallait être au Grand Rex à Paris samedi soir ! La salle de spectacle était "the place to be" grâce à l'avant-première du film Babylon, nouvelle pépite du réalisateur Damien Chazelle avec Margot Robbie et Brad Pitt. Ce dernier était d'ailleurs présent pour défendre le long-métrage, en compagnie d'une partie du casting : Olivia Hamilton, Jovan Adepo et Li Jun Li.

Et pour les applaudir, ce sont plusieurs personnalités publiques qui ont fait le déplacement. Karine Le Marchand, dans une tenue sexy et transparente, a notamment eu la chance de prendre la pose auprès de Brad Pitt. Mais elle ne fut pas la seule ! En effet, c'est également notre nouvelle Miss France, Indira Ampiot, qui a foulé le tapis rouge et a rencontré la star américaine. La belle guadeloupéenne de 18 ans s'était démarquée en portant un tailleur rouge et en cuir pour un côté un peu rock'n'roll. Indira Ampiot était bien sûr accompagnée de Cindy Fabre, la nouvelle directrice du comité Miss France. Mais non loin d'elle se trouvait celle qu'elle a remplacée, Sylvie Tellier. L'ex-patronne des reines de beauté a réalisé cette sortie avec son mari Laurent et elle a fait sensation en se dévoilant dans un total look noir composé d'un pantalon et d'une veste en cuir. En dessous, elle ne portait qu'un bandeau noir de la même matière, ce qui révélait alors son ventre plat. À 44 ans, elle a ainsi prouvé qu'elle n'avait rien à envier aux nouvelles Miss !

D'autres ex-ambassadrices de France ont défilé devant les photographes de l'événement, à savoir Flora Coquerel, sublime dans une longue robe moulante grise à col roulé et sans manches, et Malika Ménard davantage dans la brillance avec une tenue pailletée. Enfin, c'est Alicia Aylies qui était tout à fait remarquable. Miss France 2017, enceinte de son premier enfant d'un père inconnu, a soigneusement mis en valeur son baby-bump qui s'arrondit de jour en jour dans une robe noire ajourée près du corps. Elle était tout simplement magnifique ! (Toutes les photos des Miss sont à retrouver dans notre diaporama).