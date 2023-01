Sylvie Vartan : Sa ravissante fille Darina Scotti lookée en léopard, la belle vie à Los Angeles !

Si Ilona Smet et Emma Smet vivent en France, leur célèbre tante Darina Scotti, elle, est à des milliers de kilomètres aux États-Unis. À Los Angeles, la fille de Sylvie Vartan, adoptée par la chanteuse et le producteur américain Tony Scotti en Bulgarie en 1998, semble plus qu'épanouie. Sur Instagram, où elle est suivie par plus de 30 000 abonnés, la demi-soeur de David Hallyday partage quelques instants de son quotidien, et notamment ses looks, elle qui est férue de mode. L'un des derniers en date, un pantalon aux motifs léopard portés avec des baskets à plateforme Buffalo, et un manteau beige.

Ce lundi 30 janvier, Darina Scotti a décidé de poster un carrousel de photos illustrant quelques souvenirs de ces derniers jours. Celle qui se fait appeler @puffdeedee sur Instagram a visiblement adoré ces moments privilégiés en compagnie d'une de ses amies, Romy, comme elle le précise en légende : "Mes jours préférés sont ceux passés avec Romy", écrit-elle. On découvre la fille de Sylvie Vartan, âgée de 25 ans, en train de peindre, profitant des joies d'une brocante, jouant au Backgammon, ou encore se promenant Downtown à Los Angeles. On peut aussi voir la tante d'Ilona et Emma Smet avec un chien. Et les abonnés de la jeune femme sont fans. "Je t'aime aussi", partage son amie Romy.

Merci de m'avoir choisie

Darina et Sylvie Vartan ont une connexion indéniable. Le 15 août dernier, la jeune fille ne manquait d'ailleurs pas d'en témoigner, sur Instagram. Elle a alors partagé une belle photo de sa mère plus jeune, à l'occasion de ses 78 ans, en lui adressant un adorable message. "Joyeux anniversaire à la plus belle, la plus gentille, et à la plus aimante des mamans. je t'aime de tout mon coeur, a écrit Darina Scotti. Merci pour tout ce que tu fais pour moi et pour ceux qui t'entourent. Merci d'être une maman exceptionnelle. Merci de m'avoir choisie. I love you."