Tamar Braxton : Alcool, médicaments... Une tentative de suicide ?

La chanteuse et star de télé-réalité américaine, Tamar Braxton, a été transportée d'urgence à un hôpital de Los Angeles. Elle avait été retrouvée, inconsciente, dans sa chambre d'hôtel dans la soirée du 16 juillet 2020. L'artiste de 43 ans résidait au Ritz Carlton de Los Angeles avec son petit ami, David Adefeso quand il l'a trouvée évanouie. C'est lui qui a contacté les secours.

Comme le rapporte Le Blast, Tamar Braxton a bu et a pris "une certaine quantité" de médicaments sous prescription. Une ambulance l'a transportée à l'hôpital. D'après plusieurs sources, elle aurait essayé de mettre fin à ses jours.

La police de Los Angeles a confirmé avoir reçu un appel aux alentours de 21h45, déclarant qu'une femme de 43 ans était en urgence médicale, enregistrée comme une "possible overdose". Pour l'heure, aucune information sur l'état de santé de Tamar Braxton n'a été transmise.

Chaque semaine, Tamar Braxton et David Adefeso animaient une émission sur YouTube, Coupled & Quarantined. Un épisode devait être diffusé jeudi, mais il a été reporté. "Hello à tous, Tamar ne se sent pas très bien aujourd'hui alors on doit reporter l'émission. (Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas dû au Covid). On est tristes parce que nous avions une super émission, mais celle de la semaine prochaine sera encore plus grande, et mieux", a-t-il été annoncé, jeudi.

Un représentant de Tamar Braxton a expliqué qu'elle avait eu "une journée chargée en émotion". "Plus d'informations arriveront dans les prochains jours. S'il vous plaît, priez pour elle", a-t-il déclaré.