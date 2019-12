Tamara Ecclestone cambriolée : 60 millions d'euros de bijoux volés

Cambriolage, harcèlement, piratage de données personnelles... Les stars sont exposées à de graves dangers. Tamara Ecclestone en est la dernière victime. Des voleurs se sont introduits chez elle et ont volé sa collection de bijoux, estimée à près de 60 millions d'euros.

Le crime a été commis vendredi 13 décembre 2019, dans la soirée, et le Daily Mail en révèle tous les détails. Alors que Tamara Ecclestone se rendait en Laponie en jet privé, avec son mari Jay Rutland et leur fille Sophia (5 ans), trois malfaiteurs sont entrés dans leur domicile, une villa de 57 pièces, voisine du palais de Kensington où résident le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants, les princes George, Charlotte et Louis (6, 4 et 2 ans).

Les cambrioleurs ont accédé à la bâtisse par le jardin situé à l'arrière. Ils y ont passé cinquante minutes et sont repartis avec toutes les pièces de la collection de bijoux de Tamara, estimée à près de 60 millions d'euros (50 millions de livres sterling). Parmi elles, un bracelet de la marque Cartier, offert par Jay Rutland lors de leur mariage, d'une valeur de 95 000 euros.