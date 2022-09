Teddy Riner : Son adorable Isis fête ses 4 ans, le champion partage de rares photos avec sa fille

Pour ceux qui se demandaient, Teddy Riner va très bien et il vient de le montrer pour l'anniversaire de sa fille, Iris. Alors qu'il a été obligé de renoncer aux championnats du monde de judo qui vont se tenir en Ouzbékistan début octobre, certains auraient pu penser le champion français abattu par la nouvelle, mais ça ne semble pas vraiment le cas. Véritable phénomène, le judoka originaire de Guadeloupe a plutôt pour objectif d'être au top de sa forme dans deux ans, pour les Jeux Olympiques de Paris. Double médaillé d'or et détenteur de 4 médailles olympiques, le champion est une véritable légende de son sport.

À côté de ça, Teddy Riner mène une vie de famille épanouie et à 33 ans, il est déjà père de deux beaux enfants. Avec sa compagne Luthna Plocus, qui partage sa vie depuis de nombreuses années, le judoka est l'heureux papa d'un petit Eden, âgé de 8 ans et d'une petite Isis, qui vient tout juste de célébrer ses 4 ans. Pour l'occasion, le sportif a sorti le grand jeu sur les réseaux sociaux afin de marquer le coup. Suivi par près de 840 000 abonnés sur Instagram, le géant de 2,04 mètres a publié un très beau message dans le courant du week-end pour rendre un bel hommage à sa fille. "Un énorme joyeux anniversaire à mon petit bébé", écrit-il en lettres capitales et en anglais, suivi de plusieurs emojis pour représenter sa joie.

Isis et Teddy, déjà très complices !

Et pour l'occasion Teddy Riner a gâté ses fans avec de nombreuses photos et vidéos de lui et sa fille. Après un selfie où les deux tirent la langue, on peut voir l'adorable Isis dans une jolie robe blanche et avec de belles tresses plaquées. Une petite fille de 4 ans qui s'entend très bien avec son grand frère Eden et qui est toujours présente pour son père quand il a besoin d'elle, même pour lui essuyer le front après un combat ! Le judoka conclut cette série avec une vidéo craquante d'Isis lorsqu'elle était toute bébé, de quoi faire craquer tout le monde en commentaires, à commencer par sa grande copine, Clarisse Agbegnenou. La femme d'Omar Sy, Hélène y va elle aussi de son joli message.