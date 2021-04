The Voice 2021, The Vivi exclu : révélations sur sa battle, sa concurrente brise le silence

L'affaire au coeur de laquelle se trouvait The Vivi a été un véritable casse-tête pour la production. Le candidat a été exclu de l'émission après que d'anciens tweets à caractères racistes et homophobes ont refait surface. Il a donc fallu le couper au montage, un coup dur pour la candidate qui l'a affronté lors des battles. Le 11 avril, le jeune rappeur et son ancienne concurrente ont brisé le silence.

Les téléspectateurs de TF1 n'ont pas eu le plaisir de retrouver Séri. Et pour cause, c'est elle qui a affronté The Vivi lors du tournage des battles. Se sentant probablement coupable, le Talent évincé a souhaité lui faire honneur sur Instagram. En légende d'une photo de la belle brune et elle, on peut lire : "Vous l'avez sûrement appris hier soir à la télé ou sur les réseaux, mais mes prochains passages ne seront pas visibles. Je suis tombé contre @seri_off (je dirais même 'avec' car ce n'était pas une battle mais un duo magnifique). Je regrette que vous n'ayez pas eu l'occasion de la voir, c'était fou ! À l'occasion de cet battle, j'ai gagné, ce qui fait en sorte que @seri_off n'apparaît plus sur les écrans par ma faute à cause de l'exclusion... Allez lui donner un maximum de force s'il vous plaît. Elle mérite beaucoup plus que ce que cette aventure lui a apporté."