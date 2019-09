The Voice Kids 2019 : Amel Bent bloquée et en larmes, tous les talents trouvés !

Dans The Voice Kids 2019, Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano continuent de recruter des talents pour composer leur équipe. Et cette nouvelle soirée d'auditions à l'aveugle a apporté son lot de surprises.

Camille, une chanteuse déjà expérimentée

Cette jeune fille de 11 ans n'est pas n'importe qui puisqu'elle a fait partie du casting du spectacle musical Émilie Jolie et a chanté avec Julien Clerc (ex-coach de The Voice). Elle chante Le Blues du businessman, titre issu de Starmania et qui est connu pour sa complexité. Les coachs mettent pourtant du temps à réagir et Soprano lance : "On va laisser passer ça ???" Amel Bent se retourne. Camille n'a donc pas le choix et intègre son équipe. "Je sais ô combien cette chanson est dure à chanter, donc tu es super courageuse. J'aime tes défauts et j'ai hâte de travailler avec toi", lance la chanteuse.

Nour se la joue Camila Cabello !

Comme les coachs, les téléspectateurs découvrent la voix de ce talent sans son visage. La chanson est Havana de Camila Cabello. Au bout de deux secondes, Patrick Fiori se retourne et découvre Nour, 12 ans. Soprano le rejoint très rapidement. "Je me suis retourné, car ta voix est originale. Il faut travailler encore et je vois comment je peux te faire travailler", explique Soprano. Patrick Fiori raconte qu'il veut l'aider à trouver sa voix, car il la sent "entre deux chaises". Elle choisit de rejoindre le coach marseillais.

Kylian, fan de Bigflo et Oli

Ce jeune garçon de 12 ans chante Dommage de Bigflo et Oli qui lui ont d'ailleurs laissé un message d'encouragements. Une fois sur scène, il donne tout et c'est finalement Amel Bent qui se retourne à la dernière seconde de la prestation. "Je trouve ça exceptionnel. Cette chanson est récente et il est difficile de faire oublier la version de Bigflo et Oli et tu y es arrivé. Donc bienvenue dans mon équipe !", déclare-t-elle.

Manon un talent inégalable

La petite brune 15 ans a été victime de harcèlement à l'école et c'est grâce à la chanson qu'elle a gardé la tête haute. Ce soir, elle veut prendre sa revanche sur le plateau de The Voice Kids. Elle chante Writing's on the Wall de Sam Smith et à peine a-t-elle chanté une note que Patrick Fiori et Soprano se sont retournés. Jenifer aussi se retourne et bloque Amel Bent ! Patrick Fiori est debout sur son siège, Soprano est à genoux et le public réserve une standing ovation à Manon. "Une diva, c'est extraordinaire. J'ai bloqué ma copine pour toi", lance Jenifer. "Tu fracasses, tu démontes, tu es terrible. Depuis six saisons, je ne suis jamais monté sur mon siège. Je suis fou, barjo de ta voix", déclare Patrick Fiori. Soprano la compare à la chanteuse Adele. "Je pense que tu as la voix, le talent, la beauté, le charisme d'une immense star, vraiment", conclut Amel Bent. Manon choisit d'intégrer l'équipe de Patrick Fiori.

Julia, pétillante blondinette

Cette petite fille de 9 ans a choisi une chanson de comédie musicale, Don't Rain on My Parade de Barbra Streisand. Jenifer et Patrick Fiori se retournent, car ils trouvent que ce morceau était très technique. "C'était attendrissant, une belle maîtrise, de la diction. Je me suis sentie dans Alice au pays des merveilles. Tu m'as fait du bien tout simplement", confie Jenifer. Mais Julia rejoint la team de Patrick Fiori.

Alaïs, une grande interprète

La jeune fille de 13 ans chante Tout va bien d'Orelsan avec conviction et convainc Jenifer et Patrick Fiori. Timide de nature, elle fond en larmes à la fin de la prestation. "Quel courage d'avoir interprété cette chanson à ta manière", lance Patrick Fiori. Jenifer trouve qu'elle a un vrai talent d'interprète et veut aider Alaïs à aller plus loin. L'ado se laisse convaincre par Jenifer et rejoint son équipe.

François venu de Nouméa

Ce jeune de talent de 11 ans qui vient de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) chante une chanson traditionnelle, composée par son grand-père : Malia Te Fae d'Antonio Taukapa. Jenifer et Patrick Fiori se retournent alors que Soprano appuie trop tard sur le buzzer. "On a senti quelque chose de fort. Tu viens avec ta culture, ta langue et tu défends quelque chose d'original. C'est un voyage", confie Jenifer. C'est alors que François rend hommage à ses aïeuls et notamment à sa grand-mère. Des mots qui font pleurer Amel Bent. Il rejoint l'équipe de Patrick Fiori.

Pierre, un mini-Brel

Cet ado de 15 ans chante du Jacques Brel avec son accordéon. Il interprète Ces gens-là face aux coachs. Soprano se retourne presque tout de suite. Jenifer fait de même, Patrick Fiori suit... Amel Bent aussi. C'est un carton plein. Il faut dire que l'interprétation est incroyable. "Choisir dans un répertoire aussi compliqué pour ton jeune âge... On sent que tu es concerné par le texte que tu défends. Tu as su faire passer l'émotion on ne peut que saluer ton talent", explique Jenifer. "Pour moi, tu n'as utilisé que 5% de ton potentiel, je veux t'aider à mettre ton talent en avant", poursuit Soprano qui convainc ainsi Pierre de rejoindre son équipe.

Mila, rockeuse pleine d'énergie

Comme les coachs, les téléspectateurs découvrent la voix du talent qui suit sans son visage. La chanson interprétée par Ex's & Oh's d'Elle King. Patrick Fiori appuie sur le buzzer et découvre la jolie Mila (14 ans). Le Corse a apprécié son énergie rock'n'roll et trouve qu'elle est "pleine de tendances musicales". Jenifer qui s'est aussi retournée la trouve démente et trouve que sa voix permet d'aller sur plein de terrains différents. Elle rejoint l'équipe de Patrick Fiori.

Joann, un chanteur "formidable"

Ce jeune homme de 14 ans chante dans la rue et c'est comme ça qu'il a été repéré pour faire The Voice Kids. Il interprète Formidable de Stromae... formidablement. Jenifer se retourne et Amel Bent aussi. "Je salue ton courage de reprendre cette chanson. Elle a beaucoup été jouée ici. Tu l'as interprétée, c'était aussi un jeu d'acting, bravo", raconte Jenifer. Amel Bent déclare : "Ça n'arrive pas souvent, mais des fois, quand une prestation commence, tu te dis que c'est sympa, puis les secondes défilent et tu te dis qu'en fait, c'est bien, et en fin de compte, c'est formidable. Ça fait de toi quelqu'un d'unique que je veux dans mon équipe." Il choisit Jenifer.

Romane, la classe et la perfection

Ce talent de 14 ans est coaché par son papa au quotidien et tente sa chance sur scène en se mettant au piano et en chantant Dusk Till Dawn de Zayn feat. Sia. Sa voix se fait à peine entendre qu'Amel Bent et Soprano se retournent. Les quatre coachs sont levés à la fin de sa chanson. "Tu nous as beaucoup remués. Cette chanson est très difficile à chanter. Tu n'as peur de rien. (...) Tu as une voix incroyable. Je te veux. Tu es tout ce que j'aime", lance Amel Bent. "Tu as donné toute ton âme. Tu faisais des envolées qui nous emmenaient dans un paradis, puis tu redescendais et tu nous faisais visiter un autre pays. Tu as été incroyable", continue Soprano. Elle rejoint Soprano.

Coline, une petite Sia

Comme les coachs, les téléspectateurs découvrent la voix du talent qui suit sans son visage. La chanson interprétée est Uncover de Zara Larsson. Très vite Amel Bent se retourne sur Coline, 14 ans. "J'ai aimé la pureté de ta voix des premières notes et après tu as changé de voix et j'ai entendu une Sia, une Lady Gaga. Ça m'a retournée. Je suis contente de ne pas avoir à me battre pour toi et que tu intègres mon équipe"; lance Amel Bent.

Résumé des équipes

Jenifer : Natihei, Mini Div, Roger, Aëlwenn, Esteban, Léna, Lola, Justine, Nayana, Théo, Alaïs, Joann.

Amel Bent : Antonia, Enzo, Léticia, Mathias, Ali, Marie, Océane, Gaspard, Amélie, Camille, Kylian, Coline.

Soprano : Fannie, Soan, Lisa, Talima, Maëline, Lucas et Nathan, Lilou, Leny, Enzo, Nour, Pierre, Romane.

Patrick Fiori : Fanchon, Eva, Valéria, Philippe, Eva, Ghali, Michel, Clara, Manon, Julia, François, Mila.