The Voice Kids 2020 : La petite soeur d'un ancien Prince de l'amour qualifiée

Samedi 29 août 2020, la suite des auditions à l'aveugle de The Voice Kids a été diffusée sur TF1. Douze nouveaux mini Talents ont été qualifiés par les quatre coachs pour continuer l'aventure. Parmi eux figure Alice. Âgée de 12 ans, elle a livré une performance convaincante sur le titre de Jennifer Lopez, Let's Get Loud, faisant se retourner Jenifer, Kendji Girac, Soprano et Patrick Fiori. "Bravo, tu nous as réveillés, le public aussi. Tu as les quatre fauteuils rien que pour toi, bravo. Tu as une super voix. Tu as mis l'ambiance. Tu as tout pour mettre le feu", a jugé l'interprète de Bella. Mais c'est finalement l'équipe de son voisin, Patrick Fiori, qu'Alice a choisi d'intégrer.

Un rêve se réalise alors pour la jeune adolescente en dépit de son peu d'expérience dans le domaine de la chanson, elle qui ne pousse de la voix que depuis "deux mois", comme l'a expliqué son frère aîné, Julian Deleria, venu la soutenir en coulisses et dont le visage n'est pas inconnu du grand public. En effet, ce dernier compte plusieurs participations d'émissions à son actif, à commencer par Les Princes de l'amour. En 2017, lorsqu'il avait 24 ans, il recherchait celle qui pourrait faire battre son coeur dans le programme de W9 et craquait pour sa prétendante Stacy. Leur idylle n'avait toutefois pas duré une fois le tournage terminé. En outre, Julian a lui aussi tenté sa chance à The Voice, pas plus tard que cette année ! Lors de son audition à l'aveugle, il avait réussi à séduire Marc Lavoine avant de se faire éliminer aux battles face à Antony.

C'est désormais à fond derrière sa soeur, avec qui il partage une relation fusionnelle, qu'on le retrouve aujourd'hui. "Si je fais The Voice Kids, c'est pour rendre fier mon frère", a confié Alice, laquelle a été bercée par la musique depuis son plus jeune âge. Le pari est assurément réussi !