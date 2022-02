The Voice : Une ex-candidate défigurée à cause d'injections, "c'est douloureux"

Une ancienne candidate de The Voice (TF1) a eu une bien mauvaise surprise en se réveillant ce mardi 8 février 2022. En story Instagram, la jeune femme en question a confié à sa communauté qu'elle s'était réveillée défigurée.

Cécilia Pascal n'en a pas cru ses yeux et pourtant ! Son visage n'était pas comme d'habitude après sa nuit de sommeil. La jeune femme, révélée lors de la saison 2 de The Voice en 2015, a tout d'abord écrit sur Instagram : "Se réveiller dévisagée. La lèvre et le nez gonflés à un point... Et douloureux. Que se passe-t-il ?" Quelques heures plus tard, la maman d'Hayden (1 an) a révélé qu'elle avait contacté son chirurgien, car elle avait constaté que seules les zones où elle avait eu recours à la médecine esthétique avaient été touchées. "Ca va beaucoup mieux même si je suis encore gonflée à la lèvre. En fait, je suis gonflée aux zones où j'avais fait mes injections d'acide hyaluronique il y a un an. Donc j'ai tout de suite écrit à mon chirurgien qui vient de me répondre que ça peut être dû à plein de petites choses. Que je faisais un oedème inflammatoire et que ça pouvait être dû à une allergie ou une infection locale. Au Covid ou au vaccin aussi. Comme j'ai eu le Covid il y a dix jours, c'est possible que ça ait un lien", a-t-elle expliqué.

Même si elle était moins gonflée sans rien faire, son chirurgien lui a prescrit un traitement, à savoir des corticoïdes, à prendre durant trois jours. "C'est quand même ouf que ce soit apparu comme ça, dans la nuit, pendant que je dormais. Ce qui est bien, c'est qu'on dirait que je viens de faire mes injections", a conclu Cécilia.

L'ex-candidate de TF1 ne cache donc pas qu'elle a eu recours à la médecine esthétique. Elle est également déjà passée par la case chirurgie l'été dernier afin de gommer un complexe. "Merci mille fois au docteur Veber d'avoir fait de la magie sur mon visage. Après la liposuccion du cou, nous avons fait aujourd'hui des injections d'acide hyaluronique afin de redessiner la mâchoire, ce qu'ils appellent la 'jawline", avait-elle écrit en légende d'un avant-après bluffant.