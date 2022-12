Théo Curin en couple : on sait enfin comment il a rencontré sa très discrète compagne...

À seulement 22 ans, Théo Curin a déjà conquis le coeur des Français depuis de nombreuses années. Le jeune homme est un athlète hors-norme, capable de performances incroyables sous l'eau et il n'hésite pas à relever de nouveaux défis chaque semaine. Après avoir été en couple pendant quelque temps avec une certaine Eugénie, il partage sa vie avec une nouvelle jeune femme depuis plusieurs mois maintenant. C'est début août qu'il a officialisé leur romance en partageant quelques photos de leur journée à deux dans un célèbre parc d'attractions. Depuis, tout se passe pour le mieux entre les deux tourtereaux, qui passent de bons moments ensemble, malgré l'emploi du temps très chargé du beau gosse.

Ce 13 décembre, Libération fait le portrait de Théo Curin et évoque notamment cette nouvelle romance, en révélant notamment la façon dont les amoureux se sont rencontrés. Tous les deux jeunes adultes, ils vivent avec leur temps et c'est donc assez naturellement qu'ils se sont rencontrés à travers les réseaux sociaux et plus précisément Instagram, où le nageur handisport est très suivi avec plus de 190 000 abonnés sur la plateforme. On y apprend également qu'il habite "depuis deux ans à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)" et qu'il gagne confortablement sa vie même s'il n'a pas vraiment d'idée précise sur le montant de son salaire mensuel.

Une prochaine aventure en Afrique du Sud pour 2024

Une rencontre 2.0 donc pour Théo Curin et sa nouvelle copine, qui se sont montrés très proches au cours des derniers mois. On les a notamment vu fin août pour une belle sortie à deux lors du mariage d'un ami du sportif et désormais comédien. Un superbe mariage au bord de l'eau pour celui qui doit beaucoup à son amour de la natation. Dans le portrait qui lui est dédié, on apprend également qu'il se serait bien vu "soldat ou pompier" si le destin en avait été autrement. Amputé à seulement 6 ans de ses 4 membres à cause d'une méningite bactérienne fulgurante avec purpura fulminans, ce dernier a frôlé la mort alors qu'il était enfant. Désormais, il croque la vie à pleine dent et révèle même que son prochain défi devrait avoir lieu en Afrique du Sud en 2024 et on a déjà hâte d'en savoir plus !

Retrouvez le portrait de Théo Curin en intégralité sur le site de Libération.