Thierry Ardisson, sa fille Ninon en couple et mariée : photos intimes de ses amours

Thierry Ardisson a de quoi être fier. Le célèbre animateur a beau ne pas avoir réussi son mariage avec Béatrice Ardisson avec qui il s'est marié en 1988 et dont il a divorcé en 2010, il en a obtenu trois beaux cadeaux, ses enfants. Il y a le benjamin Gaston (25 ans), l'aînée Manon (32 ans) et Ninon (30 ans). Artiste diplômée de la Saint Martins School à Londres, cette dernière vit toujours au Royaume-Uni où elle s'épanouit dans son art, lequel est disponible sur son propre site, mais aussi au côté d'un certain Narotam Horn. En couple depuis bientôt sept ans, la jolie brune et son compositeur et pianiste de chéri ont passé le cap du mariage en 2018 dans les coutumes hindoues pour honorer les origines de Narotam Horn. Sur Instagram, Ninon Ardisson ne manque jamais d'évoquer ses doux souvenirs de ce grand jour.

"Il y a 2 ans, mon amant pour la vie et moi étions installés sous un citronnier près de Ravello (commune italienne, ndlr), et dans notre lune de miel enchantée. Toujours sous le choc de ce grand bonheur. 3 jours d'amour éclairants nos 100 prochains étés ! Voici un doux souvenir, et à tous ceux à venir!", a-t-elle par exemple écrit le 7 septembre 2020 sur Instagram. Une tendre légende qui a accompagné une série photos témoignant de leur union sur lesquelles le couple s'affiche dans des tenues traditionnelles indiennes.



Il s'agissait alors d'un premier mariage symbolique pour les amoureux qui se sont dit "oui" civilement un peu moins d'un an plus tard. En effet, c'est le 30 mars 2019 que Ninon Ardisson et Narotam Horn ont officiellement été proclamés mari et femme à la mairie de leur quartier de Londres. Pour ce nouveau grand jour, ils ont joué la carte de l'originalité. Le couple a notamment débarqué en skate et rollers, avec pour fond une musique de Phil Collins comme l'a révélé la jeune femme en postant une vidéo de ce moment sur Instagram. "1 AN depuis que j'ai épousé légalement cet être légendaire lors d'une matinée quelconque à Peckham - proche du coin où nos chemins se sont rencontrés un matin encore plus quelconque il y a 6 ANS. À une vie heureuse de blagues sans fin et à un immense amour. Pour reprendre les mots époustouflants de Maggie Nelson : merci 'de m'avoir montré ce que pourrait être un mariage - une conversation infinie, un avenir sans fin'", s'est-elle extasiée en mars 2020.