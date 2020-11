Thierry (L'amour est dans le pré) en couple ? Il dévoile un scoop

Coquin de sort ! Thierry, révélé dans L'amour est dans le pré 2015 (M6), était de retour dans L'amour vu du pré lundi 2 novembre 2020. Avant de visionner le nouvel épisode de l'émission de dating mettant en vedette Laurent, Laura ou Eric l'Auvergnat, le viticulteur et arboriculteur a reçu Vincent et Ricou chez lui. Et il s'est prêté au jeu des confidences.

Après que ses invités ont confié qu'ils sont toujours célibataires et à la recherche de leur âme soeur, Thierry a révélé qu'il pourrait avoir enfin trouvé l'amour. "J'ai fait de nombreuses rencontres qui pour le moment n'apportent rien. Mais j'espère que l'année qui arrive sera fructueuse. Je pense être avec quelqu'un, on s'est bien rapprochés. Je vais vous donner un scoop, elle habite en France", a-t-il expliqué à ses invités. Et un peu plus tard, l'agriculteur a ajouté : "Je ne veux pas m'avancer mais j'ai des vues sur quelqu'un." Inutile donc de lui envoyer un courrier dans l'espoir de le séduire, son coeur est déjà pris.

Lors du tournage de L'amour est dans le pré 2015, Thierry s'était épris de sa prétendante Annick. Leur histoire n'avait malheureusement pour lui pas duré et l'avait anéanti, comme il l'avait confié à plusieurs reprises. En 2018, lors d'un bilan, il avait annoncé qu'il avait retrouvé l'amour dans les bras d'une "grande, blonde, cheveux mi-long" qui ressemblait à son ex. Tous deux avaient même emménagé ensemble et pensaient au mariage. Mais une fois de plus, cette romance a été un échec. Espérons donc pour Thierry que la femme pour laquelle il a craqué sera la bonne.