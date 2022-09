Thomas Dutronc avec une "fille de" très célèbre en Corse : jolie photo de vacances à deux...

Quand deux familles très célèbres se rencontrent en Corse...

Ce samedi 3 septembre, Thomas Dutronc a publié une photo sur sa page Instagram, qui n'est pas passée inaperçue. Et pour cause, le chanteur de 49 ans se dévoile aux côtés d'une personne au nom aussi prestigieux que le sien : Anouchka Delon.

Cette rencontre immortalisée en photo s'est déroulée en Corse, où habite Thomas Dutronc lorsqu'il ne sillonne pas la France, notamment avec son papa Jacques Dutronc pour leur tournée Dutronc & Dutronc qui cartonne et qui dans quelques jours. Et c'est plus précisément à Calvi, au Café des fleurs, que les routes de Thomas Dutronc et Anouchka Delon se sont croisées. Pas question de ne pas marquer le coup ! Thomas Dutronc et Anouchka Delon ont trinqué à la bière, comme le montre la photo que le fils de Françoise Hardy et Jacques Dutronc a partagée avec les 134 000 abonnés qui le suivent sur Instagram. "Avec @anouchkadelon chez mon ami Tony @lecafedesfleurs à Calvi #repèredefillesetdefilsde #dutronc #delon", a commenté le chanteur en légende.

Très rapidement, les internautes ont commenté l'image, sous le charme de cette rencontre entre Thomas Dutronc et Anouchka Delon en Corse. Certains n'hésitant pas à aller jusqu'à dire qu'ils formeraient un joli couple... "Dutronc et Delon vont bien ensemble !", peut-on par exemple lire dans la section réservée aux commentaires. De son côté, Anouchka Delon a simplement réagi en publiant une série de coeurs rouges...