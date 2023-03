Thomas Isle (La quotidienne) et la chroniqueuse Carole Tolila parents : leurs enfants leur ressemblent tant !

Les deux parents seraient-ils prêts à agrandir la famille ? "La question s'est posée mais en réfléchissant bien, c'est tellement de boulot. Et puis je me souviens des débuts avec des nuits tellement difficiles..." a conclu Thomas Isle, qui pour l'instant ne semble pas envisager un troisième enfant. Habituellement très discret sur sa vie privée, l'animateur était aussi revenu sur sa rencontre avec Carole Tolila : "J'étais à Sciences Po Toulouse et elle à la fac de droit et science politique à Nice. Mon frère la connaissait et m'a vivement encouragé à la contacter car nous avions le même sujet de mémoire sur les émissions politiques à la télé".