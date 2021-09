Thomas Sotto très remonté contre un célèbre journal : "Ce n'était pas fair-play"

Thomas Sotto est plutôt d'un tempérament calme...sauf lorsqu'on le poignarde dans le dos ! Sur le plateau de C à Vous, le journaliste de 48 ans, qui co-présente Télématin du lundi au jeudi avec Julia Vignali, a confié être très en colère contre Le Parisien. En effet, le duo a donné une séance photo au journal pour la rentrée et a été surpris en découvrant le titre et le contenu du papier : "Qui sont les nouveaux cumulards du PAF ?"

Thomas Sotto est revenu sur cette déconvenue. "Ils son très gentils, nous invitent à faire une séance photo alors qu'on a jamais très envie d'en faire et au final, ils se servent de la photo pour nous dézinguer, je n'ai pas trouvé ça très fair-play", a commenté celui qui officie également sur France Inter. Mais Thomas Sotto n'est pas du genre à se laisser perturber par ce que l'on peut penser et dire de lui.

A Anne-Elisabeth Lemoine, il explique suivre une règle toute simple pour se faciliter la vie. "Je ne lis jamais les papiers qui me concernent sauf quand on me dit qu'il y a une embrouille. Pour mon hygiène mentale, c'est mieux. Il y a tellement d'autres choses à regarder que soi-même", assure-t-il, rappelant que les méthodes du Parisien n'ont pas été très "loyales".

La présentatrice lui demande alors s'il préfère que l'on soit cash avec lui. "Vous auriez préféré qu'ils vous appellent pour vous dire : 'On va te dégommer ?'" Le journaliste répond par la négative, ne comprenant pas pourquoi il a été la cible de cette insulte, alors qu'il fait seulement son métier. Sa collègue Julia Vignali est, elle aussi, surprise par cet article qui la présente comme une "cumularde". "Je n'ai pas l'impression de cumuler : on m'a fait deux belles propositions qui ne se refusent pas", harangue la compagne de Kad Merad.