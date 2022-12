Thylane Blondeau sublime complice d'un célèbre mannequin : moment de rêve dans le désert

La mode, Thylane Blondeau la sublime depuis son plus jeune âge. La fille de Veronika Loubry et de Patrick Blondeau fait des éclats dans ce domaine, nouvelle preuve avec son shooting photo organisé pour la marque dont elle est l'une des précieuses égéries, apm. Pour la maison de Monaco, la belle demoiselle de 21 ans a réalisé une session photos au Telal Resort Al Ain situé à Abu Dhabi. Sur les dunes de sable brûlant, elle est irrésistible. À ses côtés, un autre mannequin fait sensation, Baptiste Giabiconi. Le mannequin de 33 ans repéré par Karl Lagerfeld poursuit sereinement et en beauté sa carrière.

Thylane Blondeau et Baptiste Giabiconi font preuve d'une grande alchimie pour mettre en valeur les créations apm. Le bijoutier monégasque peut compter sur le charisme de ses deux gravures de mode. Le décor des mille et une nuits apporte à cette séance photo une magie certaine, entre des oasis et un ciel bleu intense. Le Telal resort promet d'ailleurs des séjours de rêve pour profiter des nuits d'Arabie et à en voir les instants capturés par la jeune femme, difficile de ne pas les croire.

Lors de ce shooting, la belle Thylane dévoile notamment une parure étincelante qui s'accorde à sa robe recouverte de sequins. Sur son compte Instagram, elle a dévoilé des photos d'un shooting pour apm où elle arbore des parures qu'elle adore. Sa célèbre maman n'a pas tardé à liker et commenter les clichés : "magnifique ma poupée."