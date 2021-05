Tiffany Cruchou hospitalisée en urgence : "J'ai des kystes aux ovaires qui ont éclaté"

Le 14 mai dernier, Tiffany Cruchou a suscité l'angoisse chez ses abonnés en partageant une image où elle apparaissait allongée et perfusée sur un lit d'hôpital. Le 15 mai 2021, l'ancienne candidate de Mamans & Célèbres a dévoilé la cause de son hospitalisation dans sa story Instagram : "Depuis hier j'ai des douleurs abominables, je n'arrivais plus à marcher j'ai passé une nuit blanche. Du coup je suis allée aux urgences. J'ai donc eu des kystes aux ovaires qui ont éclatés. Du coup j'ai du liquide dans les ovaires ce qui a causé une infection. Ils voulaient me garder mais j'ai préféré me soigner à la maison. J'ai un traitement de cheval et je dois y retourner mercredi pour écho et prise de sang de contrôle. Je douille bien mais je suis à la maison". Tiffany a ensuite dévoilé les nombreux médicaments qui lui ont été prescrits par les médecins avant de partager un cliché avec l'une de ses filles. "En vrai c'est ça le meilleur traitement" ajoute-t-elle.

Désormais chez elle avec Justin et leurs filles Romy et Zélie, la jeune femme - qui avait participé à la cinquième saison de l'émission Mariés au premier regard - a depuis retrouvé ses forces puisqu'elle a décidé de faire une promenade en vélo en famille. Malheureusement nouvel incident pour Tiffany dont le pneu... a crevé. "Vous savez ce que c'est d'avoir la poisse ? On décide que Justin ce matin ne fait pas de travaux on profite tous les quatre moi ça va un peu mieux avec les antidouleurs on va aller au marché eh bah j'ai crevé. Je suis en train de faire trois kilomètres à pieds avec mon vélo crevé à bras et en plus pour couronner le tout, il pleut !" Une balade qui s'est finalement avérée ne pas être une promenade de santé pour la belle Tiffany.